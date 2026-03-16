El primer mitin que se dio en dos escenarios al mismo tiempo

Un mitin político, en el interior del teatro Rosalía, en una imagen de los años veinte Archivo Real Academia Galega

Aunque con el auge de las redes sociales los mítines políticos parezcan estar de capa caída, hubo un momento en el que los líderes de los partidos arrastraban a masas para verlos en vivo y en directo. Los mítines eran la mejor forma de escuchar las proclamas y, sobre todo, de ver en persona, aunque fuera de lejos, al personaje cuyo nombre aparecía en la papeleta.

En el invierno de 1936, los ánimos estaban exaltados y las reuniones políticas así lo demostraban. El anuncio de un encuentro con José Calvo Sotelo hizo que hubiera tal demanda de invitaciones que el Rosalía de Castro se quedó pequeño para oírle, de forma que también se tuvo que reservar el teatro Linares Rivas. ¿Y cómo iba a estar el conferenciante en dos espacios al mismo tiempo? Pues gracias a las maravillas de la tecnología de la época: interviniendo en el segundo escenario por teléfono, cuyo sonido podían escuchar los asistentes por unos altavoces, en uno de los primeros mítines que se produjeron en dos lugares de la ciudad al mismo tiempo.

Así lo cuenta Francisco Martín Osorio en ‘A Coruña 1936. El año en que nació el silencio’, en el que refleja cómo era la ciudad en los tiempos que antecedieron a la Guerra Civil, algo de lo que después muchos no querían hablar y de ahí el título del libro.

Lleno desde primera hora

Aquel domingo 2 de febrero de 1936, el público comenzó a ocupar las localidades del teatro Rosalía de Castro ya a las nueve y media de la mañana y, a las once, ya estaba a reventar. El Ideal Gallego había adelantado en la previa que el político se había hospedado en el hotel Palace y suplicaba al público que formara “cola ordenada a las puertas de los teatros” para el acceso, que estaba muy restringido. Nadie sin invitación podía entrar y ni las entradas del teatro Linares Rivas valían para el Rosalía ni al contrario.

A las once y media llegó el invitado principal, que habló –“con la voz quebrantada y maltrecha” después de tantos días de campaña–, tras el discurso del marqués de Figueroa, voz de Renovación Española en la provincia. Calvo Sotelo explicó las ventajas que, en su opinión, presentaba la Monarquía, aunque precisando que no quería una restauración sino una nueva instauración. También hizo referencias a la tradición republicana de la ciudad e incidió en que, precisamente por eso, era importante su intervención aquí. El discurso seguía con fuertes críticas a sus principales adversarios y, curiosamente, “a la vieja política”, un concepto que ya se esgrimía hace noventa años.

La cosa iba muy bien salvo por un pequeño detalle: al igual que sucede muchas veces hoy en día, cuando la tecnología tiene que ayudar, sucede precisamente lo contrario y todo lo que puede fallar, falla. El teléfono no funcionaba así que Calvo Sotelo tomó una decisión salomónica: dar la mitad del mitin en el teatro Rosalía y, la otra mitad, en el Linares Rivas.

El Ideal Gallego del martes 4 de febrero –entonces no se publicaban periódicos los lunes– se hacía eco del éxito del encuentro, en el que los asistentes “recibieron como obsequio una tarjeta postal con el retrato de Calvo Sotelo y una semblanza hecha por García Sanchiz”.

El diario también hablaba de la comida íntima a la que asistió el político gallego en el hotel Palace, una vez concluidos los discursos: “entremeses, huevos napolitana, solomillo diplomático, lenguado Almirante, fiambre variado, biscuit glace, brazo húngaro, quesos surtidos, frutas variadas, café y habanos”. Todo un banquete para recuperar fuerzas de un mitin que, en realidad, valió por dos.

José Calvo Sotelo

José Calvo Sotelo Ministerio de educación

El político de Tui, José Calvo Sotelo, fue ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. Ferviente monárquico, se exilió en Portugal durante la II República. Regresó para liderar Renovación Española en la época de la CEDA. Tras el asesinato de José del Castillo, comprometido con los socialistas, el 12 de julio de 1936, horas después sacaron a Calvo Sotelo de su casa y le pegaron dos tiros.