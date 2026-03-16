El barrio de A Falperra, en A Coruña, despide a su viejo mercado entre robots y obreros

Obras de demolición del mercado de Santa Lucía, en A Falperra Quintana

Los vecinos de A Falperra demandaron durante años la puesta en marcha de un proyecto clave para el barrio: la construcción del nuevo mercado de Santa Lucía, que acogerá el centro de salud, la plaza de abastos y centro cívico. Tras mucho tiempo de espera, las obras comenzaron el pasado año. Ahora, poco a poco, la vieja estructura desaparece, para posteriormente dar paso al nuevo equipamiento.

La demolición del antiguo inmueble empezó hace aproximadamente tres semanas, cuando los operarios, mediante el uso de robots manejados a distancia, iniciaron las tareas para retirar el viejo armazón. De hecho, ya han derribado tres plantas y la cubierta (a un ritmo de una altura cada semana).

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Como mal menor, tras mucho tiempo de espera por este proyecto, los vecinos se han tenido que acostumbrar durante estos días a convivir con el ruido de esta obra.

Avance de los trabajos

El Ayuntamiento de A Coruña, promotor de esta actuación, explicó que este lunes serán visibles “nuevas actuaciones en el exterior del edificio”, que se ejecutarán desde la calle Inés de Castro, por lo que será necesario cerrarla al tráfico entre Médico Durán y Doctor Fleming.

En concreto, es necesario esta restricción al tráfico para permitir las primeras tareas de la retroexcavadora con la que trabajará la empresa contratista. La previsión es que el tramo cortado reabra al tráfico con total normalidad a partir del martes.

“La ocupación de la vía pública en este período es indispensable por dos motivos: el primero, por las dimensiones de la retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía; y el segundo, por seguridad y prevención, ya que al distanciarla lo suficiente de la estructura del mercado también se evitan daños de los escombros sobre la propia maquinaria”, explica el Gobierno local.

La constructora Grupo San José es la empresa adjudicataria de esta actuación. El Ayuntamiento indicó, en el momento en que se hizo pública la empresa que realizaría esta obra, que “entre los aspectos destacados” de la proposición ganadora se incluye una rebaja de un 6,22% en el presupuesto de la actuación. Esto supone una reducción del precio cercana al medio millón de euros, lo que significa que esta iniciativa tendrá un coste cercano a los diez millones de euros. Además, la oferta Grupo San José preveía reducir en tres meses el plazo de ejecución de los trabajos, pasando estos a 15 meses.

El Ejecutivo municipal también aseguró entonces que esta es una “intervención fundamental” para los barrios de la Falperra y del Ensanche, lo que permitirá “construir un nuevo centro de salud y un centro cívico” tras el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y la Xunta.

La compañía adjudicataria de este contrato para construir el nuevo mercado de Santa Lucía logró imponerse a otras diez ofertas, que habían sido presentadas por empresas como Acciona, Citania, Construcciones Ramírez, Dragados, Oreco Balgón, Prace, Proyecón, Seranco, Ogmios y Vilor Infraestructuras.

El proyecto también incluye la modificación de las fachadas y cubiertas del viejo edificio, con el fin de adaptar su envolvente a los nuevos usos proyectados. Asimismo, se realizará una rehabilitación integral del interior para mejorar la funcionalidad y las condiciones espaciales acorde a la nueva configuración de sus nuevos usos.