Cañita Brava se da un baño de masas en el pase privado de ‘Torrente Presidente’

Cañita Brava y Yola Berrocal, en la sala antes de la proyección de 'Torrente Presidente' Cedida

Ya lo avisaba Cañita Brava: “Van a salir todos los famosos, Santiago (Segura) y yo”. Hablaba de la nueva película de ‘Torrente’, que pese a llegar a las salas de cine el pasado viernes, vivió este lunes un acto de presentación en los cines Callao, en pleno corazón de Madrid, donde se dejaron ver el propio Cañita y “todos los famosos”.

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El polifacético intérprete coruñés, que en esta entrega es ministro de Cultura y Deportaciones, acaparó muchas miradas en la alfombra roja de ‘Torrente Presidente’, donde no solo posó con su característico gesto, sino que también atendió a los medios de comunicación presentes a las puertas del cine. Por el mismo lugar fueron desfilando multitud de personalidades del país, algunas protagonistas de la película, otras invitadas para ver por primera vez lo que apunta a ser uno de los estrenos más taquilleros de los últimos años.

Santiago Segura ejerció el domingo como anfitrión de Cañita, que comió y cenó con él

Una de las personas que posaba en la alfombra roja mientras Cañita atendía a los medios era la personalidad televisiva Yola Berrocal, que no solo tiene un cameo en la nueva cinta de Santiago Segura, sino que en el pase privado en Callao se sentó junto al coruñés. Y no era el único famoso cercano a Cañita, ya que justo detrás de él se sentó el presentador y humorista Florentino Fernández.

El actor de As Xubias aprovechó también para sacarse fotos con algunos de los presentes. Fue el caso de Gabino Diego, que vuelve a estar presente en la sexta entrega de ‘Torrente’ y que tenía uno de los roles principales en la segunda, ‘Misión en Marbella’, la única en la que Cañita no salía, tal y como recordaba antes del estreno en una conversación con El Ideal Gallego, cuando explicó que no aparecía “porque tenía gira”.

Cañita Brava con Gabino Diego en los cines Callao Cedida

Por la alfombra roja madrileña también se dejaron ver muchas otras personalidades. Algunas con pasado con Cañita como Kiko Rivera, de quien el coruñés dijo que durante el rodaje de ‘Torrente 4: Lethal Crisis’ le dio la mano y le pidió una foto “con sus hijas”. “Los demás, nada”, comentaba el artista.

Josema Yuste, Omar Montes, Leo Harlem, Andrés Pajares, el Pequeño Nicolás, Carlos Areces, el padre Apeles, José Mota, Juanjo Ballesta, Javier Veiga, Marta Hazas, Angy Fernández, José Luis Moreno, Neus Asensi, Carlos Latre, Lucía Etxebarria, Ana Rosa Quintana, Juanjo Artero, Alaska, Enrique Cerezo o Mariano Peña fueron algunas de las muchas caras conocidas que se dejaron ver también a las puertas del céntrico cine de la capital.

Cañita Brava, en la alfombra roja de 'Torrente Presidente', en Callao, Madrid EFE

Obviamente no faltó tampoco el director y protagonista de la cinta, Santiago Segura, que ejerció como anfitrión del coruñés en Madrid. El pasado domingo lo recibió a su llegada a la capital, abriéndole las puertas de su casa, donde Cañita Brava comió y cenó.

"La mejor película del año"

Va a ser la mejor película del año”, aseguraba Cañita Brava días antes del estreno. El propio Segura decía este fin de semana que solo en el día del estreno, el viernes, ‘Torrente Presidente’ había recaudado 2,4 millones de euros, haciéndose “con el 78% de la taquilla”. “El mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de ‘Torrente 4’”, afirmaba Segura.

Y buena cuenta de ello dio el aspecto de las salas el propio viernes, que incluso en las sesiones de primera hora registraban una buena entrada para ver la película.