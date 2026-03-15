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A Coruña

Volotea vuelve a situarse en el podio de las mejores ocupaciones en Alvedro

Málaga y Valencia desaparecerán de la parrilla en abril, aunque el sector cree que hay una “bala extra”

Lara Fernández
Lara Fernández
15/03/2026 04:25
Un avión de Volotea
Archivo El Ideal Gallego
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La aerolínea Volotea confirmó hace unos días su marcha del aeropuerto de Alvedro, donde opera las rutas de Málaga y Valencia. El motivo no es otro que la caducidad de sendos contratos en vigor con el Ayuntamiento, formalizados en 2022 para la promoción turística de nuevos destinos en A Coruña. El panorama actual, no obstante, no solo es de promoción, sino que estos enlaces están más que consolidados. Atendiendo a sus datos de ocupación mensuales, rara es la vez que estos vuelos no rozan o superan el noventa por ciento de ocupación media.

En febrero, tal y como indican las últimas estadísticas de AENA, la conexión con Málaga fue utilizada por 2.641 pasajeros, cosechando un 91,7% de ocupación, el mejor porcentaje de Alvedro junto al de Air Nostrum y su enlace a Madrid (91,6%). La de Valencia, por su parte, movió a 2.408 personas, con un 86,5% medio. Estos datos, además de la media histórica de estas rutas desde que son operadas en A Coruña, suponen una “bala extra” de Alvedro con Volotea.

La compañía confirmó a este diario que no estarán disponibles sus enlaces desde Alvedro a partir del 4 de abril y, por el momento, “no están previstas nuevas conexiones para 2026”. Días después, Volotea se volvió a pronunciar, confirmando que “siempre ha estado interesada en desarrollar rutas desde A Coruña y desde Galicia, y que esa voluntad sigue presente ahora de cara al futuro”. Durante el último año, añadieron fuentes de la aerolínea, “se han realizado varias propuestas, que incluían no solo las rutas a Valencia y Málaga, sino también otras conexiones adicionales. Lamentablemente, las negociaciones no han podido concretarse”.

Ahora, la plataforma Alvedro Vuela Más Alto apunta a que, “lo que parecía perdido, ahora mismo no lo está. O al menos eso es lo que trasladan todas las partes interesadas”. Precisamente los datos de pasaje en las dos rutas que Volotea opera en Alvedro hacen que su marcha sea “una decisión difícil”. “Alvedro cuenta aún con opciones de mantener e incluso ganar presencia de la aerolínea a corto plazo. El Ayuntamiento, a través del Consorcio de Turismo, trabaja en esta línea”, añaden desde la plataforma de apoyo a Alvedro.

Si bien en primera instancia no fue posible materializar un acuerdo para renovar el convenio que vence en abril, “debido, principalmente, a que el importe propuesto por la aerolínea superaba de manera notable el IPC de estos últimos 4 años y no se proponía ningún tipo de incremento de plazas, algo difícil de justificar”, ahora parece que “las posturas de la aerolínea y el Ayuntamiento podrían tratar de alinearse nuevamente”, adelantan. 

Volotea confirma su adiós al aeropuerto de A Coruña y no prevé nuevas conexiones en 2026

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