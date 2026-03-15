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A Coruña

Un herido leve tras volcar su coche en la tercera ronda de A Coruña

Los bomberos se desplazaron a limpiar la calzada

Redacción
15/03/2026 11:05
Accidente Tercera Ronda
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Javier Alborés
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Un coche ha protagonizado un aparatoso accidente de tráfico en la tercera ronda durante la mañana de este domingo. En el tramo ubicado entre los depósitos de agua de Penamoa y la salida de A Grela, el vehículo volcó, lo que obligó a cortar dos de los tres carriles de circulación.

Accidente Tercera Ronda
Accidente Tercera Ronda
Javier Alborés

Fuentes de la Policía Local explican que se trata de una "salida de vía" con "vuelco" que se registró sobre las 10.00 horas y que el conductor resultó herido leve. Al lugar del siniestro, además de la Policía Local y el 061, se desplazaron los bomberos para limpiar la calzada.

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