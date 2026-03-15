El motor de fabricación de Inditex para un suministro “ágil”: casi 6.700 fábricas y más de 160.000 personas

Un dependiente coloca varias prendas de ropa en una tienda de Zara Europa Press

Inditex hizo pública el pasado viernes la memoria anual correspondiente al ejercicio de 2025, que recoge múltiples datos sobre su actividad. Entre ellos destacan que está presente en 214 mercados de todo el mundo, cuenta con una plantilla de 163.047 personas de 174 nacionalidades y dispone de un total de 6.684 fábricas que garantizan su proceso productivo.

Estos datos muestran una estructura operativa diversificada que combina la gran capacidad de fabricación asiática con la flexibilidad de sus polos de proximidad para suministrar prendas a Europa. De hecho, el consejero delegado de la empresa, Óscar García Maceiras, destacó, durante la presentación de los resultados el miércoles, la “diversificación” y la “flexibilidad” como palancas para garantizar el crecimiento.

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El grupo textil cuenta, con los datos correspondientes al año pasado, con un total 6.684 fábricas que incluyen todas las fases de la cadena de suministro en 49 mercados y emplean a más de tres millones de personas (6.615 fábricas, 50 mercados y más de tres millones de personas en 2024).

La región de Asia y el resto del mundo se mantiene como el principal motor de fabricación del grupo con un total de 4.133 centros. Esto se combina con una sólida estructura en el Viejo Continente. Entre la Unión Europea (914 fábricas) y la Europa no Comunitaria (1.161 fábricas) alcanza un total de 2.075 centros de producción.

El mapa global de la cadena de suministro de Inditex se completa con la presencia en África, que registra 447 factorías, y una operativa más acotada en América con 29 centros de fabricación.

Red

El informe hecho público por la multinacional también detalla cómo se distribuye el trabajo técnico dentro de su red de proveedores, ámbito en el que destacan la confección y la gestión de materias primas. Dispone de 3.240 centros dedicados al ensamblaje final de las prendas, 2.549 factorías especializadas en las fases iniciales del producto y 332 fábricas de productos no textiles como calzado, accesorios y hogar.

Esta red también cuenta con 207 fábricas de acabado, 158 de estampación, 111 de tintado y 87 centros especializados en el patronaje y corte de tejidos.

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Esta estructura de suministro es la que permite a Inditex mantener su modelo de moda rápida, ajustando la producción a la demanda en tiempo real. La memoria anual indica que el modelo de negocio de la compañía textil con sede en Arteixo se basa “en una cadena de suministro ágil y flexible”, lo que permite dar respuesta “a la demanda” y adaptarse “a nuevos estándares sociales y medioambientales con rapidez y eficiencia”.

“La proximidad es uno de los criterios clave de nuestra cadena de suministro, lo que posibilita responder de manera ágil al mercado. Una parte muy significativa de las fábricas de corte, confección, tintado, lavado, estampación o acabado que confeccionaron nuestras prendas en 2025 están situadas en mercados de proximidad como España, Portugal, Marruecos o Turquía”, recoge el documento que recopila la actividad de la compañía.

Cooperación

Otro aspecto que destaca el informe la empresa fundada por Amancio Ortega es que los clústeres de proveedores son “una herramienta fundamental” para la gestión de la cadena de suministro. Estos son espacios creados para fomentar “el diálogo y la cooperación con actores de la industria”, tal y como lo define Inditex.

“En 2025, igual que en ejercicios anteriores, hemos trabajado con diez clústeres situados en nuestros principales mercados de producción: España, Portugal, Marruecos, Turquía, India, Bangladés, Pakistán, Vietnam, China y Camboya”, asegura.