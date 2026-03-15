Más accesibilidad y espacio público: así será la nueva plaza Manuel Guitián en Elviña

​La remodelación de la plaza Manuel Guitián incluirá la renovación completa de los pavimentos Concello de A Coruña

El Concello de A Coruña avanza en la hoja de ruta del Plan de barrios 2025-2027 con una nueva actuación de mejora urbana que comenzará en los próximos días, la humanización de la plaza Manuel Guitián, situada en la segunda fase del barrio de Elviña.

Las obras adjudicadas a la empresa Construcciones Cernadas, supondrán una inversión superior a los 600.000 euros y permitirán continuar con la transformación de los espacios públicos en esta zona del barrio, donde el Ayuntamiento ya ha actuado anteriormente en las calles como Pintor Laxeiro y Pintor Manuel Colmeiro.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó la importancia de “adecuar las superficies más próximas a los bloques residenciales del barrio”, tanto para renovar los espacios de paso como para mejorar la seguridad viaria y la accesibilidad universal en los recorridos próximos a las viviendas.

La humanización del entorno también incluirá la plantación de nuevos ejemplares de arbolado Concello de A Coruña

Según señaló la edil, barrios como Elviña o Castrillón cuentan con una elevada proporción de vecinos mayores de 65 años, un factor que resulta clave a la hora de diseñar actuaciones de mejora en el espacio urbano. “Es fundamental dar respuesta a las necesidades de las personas con movilidad o visibilidad reducida”, subrayó.

La remodelación de la plaza Manuel Guitián incluirá la renovación completa de los pavimentos, tanto en las aceras, que serán ampliadas, como en la calzada. Además, los espacios de estacionamiento se delimitarán mediante materiales diferenciados para mejorar su visibilidad.

Entre las actuaciones previstas también se encuentra la elevación del paso peatonal situado en el acceso a la plaza, una medida destinada a favorecer el calmado del tráfico y reforzar la seguridad de los peatones.

La humanización del entorno también incluirá la plantación de nuevos ejemplares de arbolado alrededor del óvalo central de la plaza, lo que permitirá generar zonas de sombra y espacios más frescos para el disfrute vecinal, acompañados de nuevo mobiliario urbano.

Asimismo, el Ayuntamiento renovará la iluminación de la plaza y ejecutará la separación de la red de aguas pluviales y saneamiento, que actualmente funciona de forma unitaria. Con esta actuación se mejorará la recogida de aguas en origen y la eficiencia del sistema de drenaje.