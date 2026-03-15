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A Coruña

María Escarmiento anuncia fecha en A Coruña

Redacción
15/03/2026 18:52
María Escarmiento a través de Instagram
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María Escarmiento, ex concursante de 'Operación Triunfo' 2018, ha anunciado que llegará a A Coruña el próximo 20 noviembre, en la sala Inn Club, con su 'Forever on Tour'.

Escarmiento es una de las voces del hyperpop en España y hará una gira por el país para presentar su nuevo trabajo, "Forever", una combinación de temas donde muestra su desarrollo profesional y amplía su universo creativo.

El disco contiene doce canciones y colaboraciones con artistas como Ade Martín, Julieta o Samantha Hudson, entre otros. Las entradas saldrán a la venta este lunes, 16 de marzo, a las 19.00 horas en su página web.

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