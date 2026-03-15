El incendio que destrozó un garaje tuvo lugar en el número 5 de la calle de Teresa Herrera Quintana

El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años del desconcierto en el que se encontraban sumidas setenta familias de la calle Teresa Herrera que se vieron afectadas por un voraz incendio que destruyó vehículos, al tiempo que causó daños en algunos de los pisos.

Asimismo, miles de coruñeses mostraron su enfado con los controladores del aeropuerto de Alvedro por no mantenerlo abierto para el avión que transportaba a los jugadores del Deportivo que regresaban de un partido de la Champions en Milán. También molestos se encontraban los deportivistas, hace 75 años, por la derrota sufrida por el equipo de la ciudad en su visita a Lérida. Incluso se llegó a estudiar que el equipo jugase el resto de la temporada sin entrenador.

Hace 25 años | Los dueños de un garaje afectado por un incendio no saben quién los indemnizará

El desconcierto reina entre las 70 familias que el pasado martes tuvieron que abandonar sus viviendas al registrarse un incendio en el garaje de un edificio de la calle de Teresa Herrera. Un día después del suceso numerosas preguntas continúan sin respuestas. Nadie sabe quién se hará cargo de todos los daños que han sufrido los pisos afectados. También desconocen el estado en que se encuentran sus automóviles, ya que todavía no han podido acceder al sótano.

El representante de la comunidad del inmueble situado en el número 5, Manuel Manteiga, asegura que es demasiado pronto para hablar de cifras, mientras los peritos de las compañías aseguradoras evalúan los daños. Los vecinos piden más información sobre el siniestro, pero su preocupación más inmediata es limpiar el rastro dejado por el humo. Miles de coruñeses mostraron ayer su enfado con los controladores de Alvedro por negarse a abrir el aeropuerto para que el Depor regresase de Milán. El gerente del Consorcio de Turismo llegó a decir que el aeródromo parece “de pueblo”.

El equipo tuvo que aterrizar en Vigo, a donde viajaron un centenar de aficionados para recibir al equipo en el aeropuerto de Peinador.

Tanto los sindicatos como la patronal ourensana mostraron ayer su oposición a la OPA lanzada por Cortefiel para hacerse con todas las acciones de Adolfo Domínguez. El anuncio de la operación, que ascendería a casi 13.000 millones de pesetas, hizo que la empresa gallega subiera un 19% en Bolsa.

Hace 75 años | Agitación por la derrota del Deportivo en Lérida

El cotarro futbolístico coruñés está muy agitado a consecuencia de la derrota del Deportivo en Lérida. Parece ser que entre las medidas drásticas adoptadas por los mandatarios figura la de dotar al equipo de dos entrenadores o dejarlo sin ninguno, pues quizá lo primero lleve implícito lo segundo. Ya veremos.

Mañana celebra la Iglesia la festividad conmemorativa de los Dolores de la Santísima Virgen y con tan piadoso motivo habrá en la parroquial de San Nicolás solemnísimos cultos, que constituirán brillante epílogo de la tradicional novena que hoy termina.

Hoy, jueves, día 15, a las 8.30 de la noche, y en el salón de actos de la Delegación Provincial de Ciegos, Tabernas, 22, tendrá lugar un brillante recital de piano a cargo del notable pianista don Luis S. Malingre, afiliado a la Organización Nacional de Ciegos y profesor del Colegio de este Organismo en Pontevedra. La entrada será pública, quedando invitadas todas aquellas personas amantes de la buena música.