ExpoRock celebra el éxito de su primera edición: "Es un festival que ha venido para quedarse"

El Drogas, durante su actuación en ExpoRock Javier Alborés

Este sábado se estrenaba un nuevo festival en la ciudad, ExpoRock, y lo ha hecho con éxito. Durante toda la jornada, por el evento se pasaron más de 4.500 personas, superando las expectativas, que un día antes se ubicaban en torno a las 3.500-4.000 personas.

"El gran ambiente vivido desde primera hora en esta edición inaugural, junto a las críticas positivas recibidas, confirma que es un festival que ha venido para quedarse", aseguran desde Metronoventa, coorganizadores de la cita.

Galería El Exporock, en imágenes Ver más imágenes

Aunque la música sonaba en ExpoCoruña, el festival comenzó en la otra esquina de la ciudad, en la Torre de Hércules, desde donde partió una caravana de Harley-Davidson hasta el recinto ferial, donde estuvieron expuestas durante la celebración del evento.

La música comenzó a sonar en torno a las 12.30 horas, cuando las boirenses Agoraphobia pusieron las primeras notas de un evento que se extendió hasta pasadas las 03.30 horas. Los italianos Talco, Ciclonautas, El Drogas, M-Clan y las celebraciones de su 30 aniversario, Soziedad Alkoholika y Obús desplegaron toda una descarga de rock, cuernos al aire y nostalgia durante todo el sábado.