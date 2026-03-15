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A Coruña

ExpoRock celebra el éxito de su primera edición: "Es un festival que ha venido para quedarse"

Más de 4.500 personas pasaron este sábado por el recinto ferial para ver los conciertos de Agoraphobia, Talco, Ciclonautas, El Drogas, M-Clan, Soziedad Alkoholika y Obús

Óscar Ulla
Óscar Ulla
15/03/2026 14:48
El Drogas, durante su actuación en ExpoRock
El Drogas, durante su actuación en ExpoRock
Javier Alborés
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Este sábado se estrenaba un nuevo festival en la ciudad, ExpoRock, y lo ha hecho con éxito. Durante toda la jornada, por el evento se pasaron más de 4.500 personas, superando las expectativas, que un día antes se ubicaban en torno a las 3.500-4.000 personas. 

"El gran ambiente vivido desde primera hora en esta edición inaugural, junto a las críticas positivas recibidas, confirma que es un festival que ha venido para quedarse", aseguran desde Metronoventa, coorganizadores de la cita.

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El Exporock, en imágenes

El primer concierto fue el de AgoraphobiaVer más imágenes

Aunque la música sonaba en ExpoCoruña, el festival comenzó en la otra esquina de la ciudad, en la Torre de Hércules, desde donde partió una caravana de Harley-Davidson hasta el recinto ferial, donde estuvieron expuestas durante la celebración del evento.

La música comenzó a sonar en torno a las 12.30 horas, cuando las boirenses Agoraphobia pusieron las primeras notas de un evento que se extendió hasta pasadas las 03.30 horas. Los italianos Talco, Ciclonautas, El Drogas, M-Clan y las celebraciones de su 30 aniversario, Soziedad Alkoholika y Obús desplegaron toda una descarga de rock, cuernos al aire y nostalgia durante todo el sábado.

El Drogas, durante su actuación en ExpoRock

ExpoRock triunfa en su primera edición con El Drogas, cuernos y mucho rock and roll

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