El coruñés Óscar Rey Vega recibe la Medalla al Mérito de la Protección Civil con distintivo azul

Óscar Rey Vega medalla Prrotección Civil Cedida

El voluntario de la Red Radio de Emergencia, Óscar M. Rey Veiga, ha sido distinguido con la Medalla al Mérito de la Protección Civil con distintivo azul, uno de los reconocimientos más prestigiosos que concede el sistema español de protección civil por actuaciones destacadas y una trayectoria ejemplar en la gestión de emergencias.

La entrega del galardón tiene lugar este sábado en el Auditorio Nacional de Música, en la Sala de Cámara del recinto situado en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, durante un acto institucional que comienzó a las 18:30 horas y que cuenta con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior y del sistema nacional de protección civil.

Óscar M. Rey Vega Cedida

La Medalla al Mérito de la Protección Civil con distintivo azul se concede por actos heroicos, gestos de solidaridad o colaboraciones continuadas de valor excepcional en la prevención y el control de situaciones de emergencia. En el ámbito de la Red Radio de Emergencia (REMER), este reconocimiento suele distinguir trayectorias marcadas por la disponibilidad permanente y el apoyo técnico en las comunicaciones de emergencia.

Medalla al Mérito de la Protección Civil con distintivo azul Cedida

En el caso de Rey Veiga el galardón reconoce años de servicio y colaboración en la red de comunicaciones de emergencia de A Coruña, donde su labor ha contribuido a reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta en situaciones críticas.