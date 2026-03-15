Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Atlantic Pride de A Coruña es el festival que más contribuye a la igualdad

El certamen gratuito, que este año celebra su séptima edición, gana un premio en los Iberian Festival Awards

Lara Fernández
Lara Fernández
15/03/2026 19:39
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Atlantic Pride de A Coruña, el Orgullo del Norte, ganó este sábado el reconocimiento como festival que más contribuye a la igualdad, categoría a la que estaba nominada en los Iberian Fest Awards.

Estos premios reconocen la labor de los eventos musicales y culturales de España y Portugal. Y este año eventos de A Coruña y Betanzos dejaron su huella en las nominaciones, además de los premios, como es el caso del Atlantic Pride. El Orgullo del Norte optaba a mejor festival de tamaño medio, a la mejor estrategia de comunicación y marketing y mayor contribución a la igualdad, del que resultó ganador. A todas estas nominaciones se unía la de Agoraphobia, como mejor actuación en directo, por su presencia en el Atlantic.

“Estamos felices… pero sobre todo orgullosxs. Porque este premio fala do que somos: un festival aberto, diverso e comprometido, construído entre artistas, público, equipos e todas as persoas que defendedes que a cultura tamén pode cambiar as cousas. Grazas por facer posible o Orgullo Do Norte agora e sempre. Vémonos no Atlantic Pride 2026 da Coruña!", señalan desde la organización del festival.

Por su parte, el Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) estaba en la lista de nominados como mejor evento no musical. En Betanzos, un debutante como el Fumega Fest optó a varios de los más de 20 galardones que se entregan en marzo: mejor pequeño festival, mejor festival nuevo –del que fue finalista–, mejor cobertura en vídeo y mejor emplazamiento (parque del Pasatiempo). En esos dos últimos galardones compitió con el Festival do Pasatempo.

Terrae Dj’s será una de las formaciones gallegas que actúe este 2026 en el Atlantic Pride

El Atlantic Pride volverá a dar protagonismo al talento emergente gallego

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fachada del pazo de Barral o casa de Felipe II, en Sarandóns

La casa de Felipe II en Sarandóns ya tiene dueños: “Es el inmueble que más enseñamos en los últimos meses”
Noelia Díaz
El ideal gallego

El Atlantic Pride de A Coruña es el festival que más contribuye a la igualdad
Lara Fernández
María Escarmiento a través de Instagram

María Escarmiento anuncia fecha en A Coruña
Redacción
León XIV

El papa urge a "dialogar sin tregua" frente a la "absurda pretensión" de la guerra
EFE