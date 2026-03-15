El Atlantic Pride de A Coruña es el festival que más contribuye a la igualdad

El Atlantic Pride de A Coruña, el Orgullo del Norte, ganó este sábado el reconocimiento como festival que más contribuye a la igualdad, categoría a la que estaba nominada en los Iberian Fest Awards.

Estos premios reconocen la labor de los eventos musicales y culturales de España y Portugal. Y este año eventos de A Coruña y Betanzos dejaron su huella en las nominaciones, además de los premios, como es el caso del Atlantic Pride. El Orgullo del Norte optaba a mejor festival de tamaño medio, a la mejor estrategia de comunicación y marketing y mayor contribución a la igualdad, del que resultó ganador. A todas estas nominaciones se unía la de Agoraphobia, como mejor actuación en directo, por su presencia en el Atlantic.

“Estamos felices… pero sobre todo orgullosxs. Porque este premio fala do que somos: un festival aberto, diverso e comprometido, construído entre artistas, público, equipos e todas as persoas que defendedes que a cultura tamén pode cambiar as cousas. Grazas por facer posible o Orgullo Do Norte agora e sempre. Vémonos no Atlantic Pride 2026 da Coruña!", señalan desde la organización del festival.

Por su parte, el Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) estaba en la lista de nominados como mejor evento no musical. En Betanzos, un debutante como el Fumega Fest optó a varios de los más de 20 galardones que se entregan en marzo: mejor pequeño festival, mejor festival nuevo –del que fue finalista–, mejor cobertura en vídeo y mejor emplazamiento (parque del Pasatiempo). En esos dos últimos galardones compitió con el Festival do Pasatempo.