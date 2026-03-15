El auge de las agencias de viaje de A Coruña en la era de lo digital: “Estamos en un muy buen momento”

El bajo de la agencia Atlántida Travel, en la calle Picavia Patricia G. Fraga

En un momento en el que un teléfono es suficiente para reservar unas vacaciones, las agencias de viajes siguen creciendo en las calles de las ciudades. Frente a la agilidad que aporta el dispositivo móvil, desde el cual se pueden adquirir los billetes de avión, reservar un hotel o hacerse con las entradas para cualquier museo con antelación, las oficinas se erigen como el agente que ofrece seguridad a la hora de viajar.

El director de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), Óscar Regal, afirma incluso que la actualidad “pone de manifiesto que las agencias estamos en un muy buen momento”. Ante una crisis internacional como la actual, que ha puesto freno a viajes con escala en aeropuertos como Doha (Catar), o Dubái, entre otros, “la gente se da cuenta de que las agencias somos el canal más óptimo y más seguro”. Y no solo debido a las actuales guerras, sino también a crisis como la pandemia del covid-19: “Desde entonces el sector se ha visto muy reforzado”, añade Regal.

El viajero es, a día de hoy, “multicanal”. Pero cuando se trata de obtener soluciones ante algún problema, la ayuda nunca está de más. “Siempre hay que poner en valor que los clientes son multicanal, pero si buscas viajar con asistencia, la cobertura de las agencias es magnífica”, sostiene el director de Viajes Embajador. Pese a todo, la guerra en Oriente Medio está generando cambio de planes en los viajes contratados por muchos coruñeses. Lo que hasta hace dos semanas era ilusión, ahora se ha transformado en temor e incertidumbre, sobre todo con destinos lejanos, como Asia. Agencias de viajes consultadas por este diario confirman que, efectivamente, no solo hay cancelaciones o aplazamientos, también se dan muchas llamadas de clientes que preguntan sus dudas o quieren calmar sus miedos hablando con un operador de confianza, y no con Chat GPT, como harían muchos viajeros autónomos.

Es el caso, por ejemplo, de algunos clientes que en Semana Santa iban a subirse a un avión rumbo a Tailandia, Bali o Australia, haciendo escala en el aeropuerto de Dubái, el segundo más transitado del mundo. “Muchos, lo que han hecho es cambiar a un destino más cercano, en Europa”, explican en una de las agencias consultadas.

Viajes "exclusivos"

Este “buen momento” de las agencias de viaje viene acompañado de nuevas aperturas, así como la llegada de nuevas marcas a la ciudad. En el entorno de la plaza de Lugo, concretamente en la calle Picavia, desde hace semanas se puede consultar un QR disponible en la ventana de un local en obras. Este pertenece a Atlántida Travel, una agencia de viajes de lujo a medida que triunfa en Cataluña y que trabaja con algunas de las cadenas más prestigiosas del mundo.

Según la web de la empresa, su equipo investiga y descubre constantemente “nuevos destinos, hoteles y actividades para ofrecer las últimas tendencias en viajes de lujo”. No obstante, desde la agencia puntualizan que “el lujo no reside en lo más caro, sino en lo más único y memorable. Definimos juntos qué es lujo para cada cliente y lo hacemos realidad”. Sin ir más lejos, dentro de las membresías de esta agencia se encuentran cadenas hoteleras como Four Seasons, Bellini Club, Rosewood Elite, Virtuoso, Meliá Pro Premium - Selected Club o Oetker Collection. Sobre esta última cadena, una colección de diez establecimientos que destacan desde el punto de vista histórico y arquitectónico, la agencia de viajes que se instalará en A Coruña es su ‘partner exclusivo’ en España.

Atlántida Travel no es la única oficina para escapadas de lujo que hay en la ciudad. A pocos metros, en Federico Tapia, Nuba Viajes lleva desde 2011 planificando viajes para clientes con alto poder adquisitivo. Dentro de los hitos destacados de esta agencia se encuentra, por ejemplo, el hecho de que en 2022 comenzasen a ofrecer viajes a Arabia Saudí, “uno de los pocos tesoros naturales que todavía quedan por descubrir en el planeta”.