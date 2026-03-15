A Coruña, en alerta naranja por temporal costero este lunes

Alerta naranja por temporal costero Germán Barreiros

La Xunta de Galicia ha activado para este lunes la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste y oeste de la provincia de A Coruña, así como en la comarca de A Mariña, ante la previsión de fuerte oleaje.

La medida fue comunicada por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a través del CIAE 112 Galicia, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y bienes.

La borrasca Regina llega a A Coruña y ya es la número 17 de la temporada Más información

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde última hora de la mañana del lunes 16 de marzo, cuando se espera mar combianda del noroeste con olas que podrían alcanzar los seis metros de altura.

Ante estas previsiones, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados por la alerta. El listado completo de localidades puede consultarse en la web de Deporte Galego.

Asimismo, el Gobierno autonómico ha informado de la situación a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, con el fin de reforzar las medidas preventivas.