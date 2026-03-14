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A Coruña

Un día en el Oceanográfico de A Coruña para descubrir cómo funcionan las mareas vivas y por qué en Galicia está tan fría el agua

La jornada de puertas abiertas reúne cada año a una media de mil visitantes

Doda Vázquez
Doda Vázquez
14/03/2026 15:47
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Talleres en el exterior del Oceanográfico, este sábado
María Iglesias
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A Coruña es una ciudad rodeada de agua por todas partes que, muchas veces, no conoce los secretos del mar en el que se encuentra inmersa. El Centro Oceanográfico de A Coruña adelantó este sábado su jornada de puertas abiertas, que celebra cada 8 de junio por el Día de los Océanos, para recibir a pequeños científicos con sus familias y, en general, a cualquier curioso que se interese por la materia. 

En el exterior del edificio, tres carpas reciben a los visitantes para explicarles cómo funcionan las redes de pesca, cómo son los animales marinos, para qué sirven las algas y física oceanográfica. En este taller, los más pequeños y, por qué no decirlo, también los mayores, aprenden en qué consiste el cambio climático, cómo se mide la salinidad del agua y por qué en Galicia está siempre tan fría que a muchos les quita las ganas de bañarse. 

Parque del Observatorio

"A resposta está no afloramento que, en certas épocas do ano, fai que as augas máis profundas que están frente as costas de Galicia se achegen ás costas, sobre todo ás Rías Baixas", explican los científicos, que muestran con distintos experimentos con colores cómo se comportan los líquidos más calientes o más fríos. 

Con un modelo de Tierra, Sol y Luna explican también cómo funciona la influencia de los astros sobre nuestro planeta y por qué hay mareas vivas, que se producen cuando satélite y estrella están alineados, lo que aumenta la capacidad de atracción de las aguas del mar. 

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IUna de las carpas con los talleres, en el exterior del edificio
María Iglesias

Además de aprender muchas cosas sobre el mar, esta jornada de puertas abiertas también permite a los curiosos poder ver cómo es el edificio por dentro, que no permite la entrada el resto del año. Gabriela Ojeda, responsable de Cultura Científica, explica que el interior trabajan unas setenta personas: "Más de la mitad somos mujeres y también tenemos una directora, Luz García".

Edificio por dentro

El inmueble, del arquitecto Vicente Roig e inaugurado en 1974, está fabricado en hormigón y es un edificio tipo de línea brutalista repetido en otros lugares de España, aunque con ligeras variantes. Dentro hay despachos y laboratorios, en los que se desarrollan diferentes investigaciones. Desde análisis de las aguas del mar a diferentes profundidades a las especies para estudiar el stock, su tamaño y los parámetros reproductores que pueden tener. 

Estas jornadas de puertas abiertas se han tenido que adelantar este año debido a que están a punto de comenzar unas obras en el edificio, que se va a someter a una reforma integral para mejorar su eficiencia energética y dotarlo de equipamiento moderno que le permita seguir siendo un referente en ciencia marina en Galicia. Entre quienes se acercan hasta el Oceanográfico cuando abre sus puertas hay algunos nuevos pero también muchos habituales. Lo que queda claro es que son siempre un éxito: "Solemos tener siempre una media de mil personas", confirma Ojeda. 

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