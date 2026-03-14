Un colosal rodaballo irrumpe en la plaza de Lugo de A Coruña

La pieza pesa mas de siete kilos Javier Alborés

Pocas veces se ve un ejemplar de estas características en un mercado. Pesa siete kilos y, todo aquel que lo ve, no puede evitar emitir algún tipo de exclamación por su boca. Víctor Conde, de Pescados Víctor, en la plaza de Lugo, expuso este viernes un imponente rodaballo junto al resto de mercancía que llegó directa de la lonja de A Coruña. Pesa 7,3 kilos, y, en total, su precio asciende a 306 euros (42 euros el kilo).

“No es muy común ver un ejemplar así, es una pasada”, comenta. El placero, además, reta a sus clientes a adivinar el precio a través de WhatsApp. Siempre hay alguno que se acerca, pero esta vez fue todo un reto poner cifra al peso de semejante pescado.

La plaza de Lugo, añade Conde, vive un momento “bueno y tranquilo”, tras un febrero que, si bien comenzó con puestos cerrados por el temporal, “no fue malo del todo”.