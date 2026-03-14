Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un colosal rodaballo irrumpe en la plaza de Lugo de A Coruña

Pesa más de siete kilos y su precio asciende hasta los 300 euros

Lara Fernández
Lara Fernández
14/03/2026 13:29
Rodaballo 4
La pieza pesa mas de siete kilos
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Pocas veces se ve un ejemplar de estas características en un mercado. Pesa siete kilos y, todo aquel que lo ve, no puede evitar emitir algún tipo de exclamación por su boca. Víctor Conde, de Pescados Víctor, en la plaza de Lugo, expuso este viernes un imponente rodaballo junto al resto de mercancía que llegó directa de la lonja de A Coruña. Pesa 7,3 kilos, y, en total, su precio asciende a 306 euros (42 euros el kilo). 

“No es muy común ver un ejemplar así, es una pasada”, comenta. El placero, además, reta a sus clientes a adivinar el precio a través de WhatsApp. Siempre hay alguno que se acerca, pero esta vez fue todo un reto poner cifra al peso de semejante pescado. 

La plaza de Lugo, añade Conde, vive un momento “bueno y tranquilo”, tras un febrero que, si bien comenzó con puestos cerrados por el temporal, “no fue malo del todo”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

IMG_3128.JPG

Un día en el Oceanográfico de A Coruña para descubrir cómo funcionan las mareas vivas y por qué en Galicia está tan fría el agua
Doda Vázquez
Drogas Muros

Desmantelan un punto de venta de drogas en Muros
EP
El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo

'Sirat' de Oliver Laxe encara la 98ª edición de los Oscar con dos nominaciones
EFE
La plataforma ciudadana Queremos Galego ha celebrado este sábado una asamblea en la Praza da Quintana

Queremos Galego presenta el Protocolo Lingua Vital para frenar la "emergencia lingüística"
EFE