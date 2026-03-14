Un centenar de personas se concentra en As Conchiñas para reclamar más vivienda social

Alrededor de 100 personas se concentraron este mediodía en la Praza das Conchiñas convocadas por la Plataforma polo Dereito ás Persoas para reclamar más vivienda social y denunciar la especulación inmobiliaria que afecta a varios barrios de A Coruña.

Durante la protesta, los asistentes corearon consignas como “máis vivenda social, non á especulación”, así como cánticos de “fóra rendistas dos nosos barrios”, “a vosa codicia é a nosa miseria” y “contra a especulación, organización”, con los que denunciaron la presión del mercado inmobiliario y la proliferación de grandes propietarios y viviendas turísticas.

En el acto intervino Mónica, que explicó la situación de Monte Mero, zona verde habitada por unas 200 familias que podrían perder sus viviendas debido a un proceso de expropiación para construir alrededor de 4.000 nuevas viviendas. Según denunció, a los propietarios se les ofrece 10 euros por metro cuadrado, mientras que para volver a construir deben adquirir parcelas a 200 euros por metro cuadrado. “Estamos nunha situación moi complicada e desesperada”, señaló, alertando de que las familias deberán abandonar sus hogares en diciembre de 2026.

La concentración también visibilizó la situación del barrio de Agra do Orzán, uno de los más afectados por la presión inmobiliaria. Miguel Lamelo explicó que se trata de un barrio obrero fundado por marineros, que ahora enfrenta el aumento de viviendas turísticas y grandes propietarios. Lamelo denunció que se están produciendo desahucios de personas vulnerables para transformar viviendas en alojamientos turísticos, una situación que calificó de “inadmisible”.

Otro testimonio fue el de Emilio, vecino del Agra do Orzán afectado por la venta del edificio en el que reside. El propietario, que posee varios inmuebles en A Coruña y su área metropolitana, decidió venderlos para afrontar las reformas necesarias para cumplir la normativa europea de eficiencia energética. Algunos inquilinos fueron avisados directamente, mientras que otros recibieron notificaciones de los nuevos propietarios, una empresa inmobiliaria, indicando que debían abandonar sus viviendas. Hasta ese momento, los pisos se alquilaban a precios asequibles de unos 380 euros al mes. En el edificio de Emilio, cinco familias perderán su hogar, y se desconoce la situación de los inquilinos de otros inmuebles vendidos.

La concentración transcurrió de forma pacífica, y los organizadores aseguraron que continuarán promoviendo movilizaciones y acciones para defender el derecho a la vivienda y frenar la especulación.