Hijos de Rivera corona a Víctor Campos Rabadán en el VI Certamen Homebrewer MEGA

Víctor Campos Cedida

MEGA, el Museo de Estrella Galicia, se convirtió esta semana, en el epicentro de la cultura de cerveza con la celebración de la gran final del VI Certamen Homebrewer de Hijos de Rivera; una cita que pone en valor la creatividad, la técnica y la pasión de quienes elaboran cerveza de forma casera.

En esta sexta edición, el ganador ha sido el madrileño Víctor Campos Rabadán, cuya receta se impuso entre las 72 cervezas presentadas por cerveceros caseros de toda España, la cifra más alta de participación en la historia del concurso. El desafío propuesto por la compañía a los participantes consistía en elaborar una German Pils, el estilo clásico de La Estrella de Galicia. De este modo, se rinde homenaje a una cerveza icónica de la casa durante la celebración de los 120 años de historia de la compañía cervecera gallega.

El certamen contó con un panel de 16 jueces, integrado por profesionales de los equipos de Cultura de Cerveza y Fabricación de Hijos de Rivera, expertos invitados y jueces nacionales de primer nivel, encargados de valorar cada propuesta atendiendo a criterios técnicos, sensoriales y de fidelidad al estilo de cada una de las cervezas.

Este certamen forma parte del compromiso de Hijos de Rivera por impulsar y visibilizar la cultura cervecera y el movimiento homebrewer, una comunidad de apasionados que experimenta, aprende y perfecciona el arte de elaborar cerveza de manera artesanal, en línea con la filosofía de la casa, que se mantiene fiel a sus valores artesanos desde hace 120 años.

Más allá de la competición, el Certamen Homebrewer busca reconocer el valor de la elaboración cervecera como oficio y como cultura, donde el conocimiento del proceso, la selección de materias primas y el cuidado de cada detalle se convierten en elementos fundamentales de la artesanía cervecera.

La gala final se convirtió también en una auténtica celebración de esta cultura, con música en directo y una propuesta gastronómica especialmente diseñada para disfrutar de distintos maridajes, creando una experiencia completa en torno al mundo de la cerveza.

Además del reconocimiento del jurado, Víctor Campos Rabadán recibió un cheque de 1.000€ para seguir desarrollando su equipo de elaboración casera, mientras que el Navarro Asier Moriones fue distinguido con el segundo puesto y un premio de 500€.

Así, el Certamen Homebrewer de MEGA continúa descubriendo a algunos de los cerveceros caseros más talentosos de España y motivando a futuros maestros de la cerveza, consolidándose como una cita imprescindible para la comunidad cervecera. En esta ocasión, la final del concurso sirvió también como punto de partida del Congreso de Cerveceros Caseros Españoles (ACCE), que se celebra en A Coruña los días 13 y 14 de marzo.