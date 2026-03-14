Hace 25 años | Evacuadas 70 familias por un incendio en un garaje de la calle Teresa Herrera

Vista de la calle Teresa Herrera, en una imagen de 2025 Quintana

Un gran susto se llevaron hace 25 años los vecinos de la calle Teresa Herrera debido al incendio de un aparcamiento subterráneo. Por suerte no hubo que lamentar daños personales, pero por precaución tuvieron que ser desalojadas 70 familias hasta que los bomberos lograron sofocar el fuego que calcinó cinco vehículos del parking, según contó El Ideal Gallego el 14 de marzo de 2001. En 1976, hace 50 años, la calle Real perdía otra de sus históricas galerías, la de un edificio contiguo al Casino. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, el Museo Provincial de Bellas Artes exponía obras del pintor Dionisio Fierros. Hace un siglo, en 1926, el diario informaba sobre el sorteo de dos casas recién construidas en el Campo de Marte.

Miércoles, 14 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Evacuadas 70 familias por un incendio en un garaje

El martes 13 recuperó ayer, 13 de marzo de 2001, su fatídica simbología para las 70 familias que en plena noche tuvieron que abandonar sus casas. Un incendio en un garaje subterráneo, en el que cinco vehículos quedaron totalmente calcinados, convirtió la calle Teresa Herrera en el escenario donde desalojados y otros vecinos contemplaron con alarma los trabajos de los bomberos. No hubo heridos, pero la situación no fue agradable para ninguno de los afectados, que en plena noche tuvieron que abandonar sus casas con lo puesto y sin saber de dónde procedía el humo.

Por otra parte, el Deportivo consiguió con sufrimiento el empate que necesitaba para poder seguir adelante en la Liga de Campeones a costa de un Milan que desarrolló un juego muy rudo y simple (1-1). Djalminha transformó al estilo Panenka un penalti cometido sobre Capdevila y los italianos empataron con otra pena máxima.

Domingo, 14 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Desaparece la galería de la calle Real junto al Casino

Una hermosa muestra de galería coruñesa acaba de desaparecer en la calle Real, en un edificio pegado al Casino. La parte baja de la fachada, la más histórica y hermosa de la galería, ha sucumbido por el expeditivo procedimiento de serrarla y sustituirla por ventanales de exposición comercial. Se trata de un primer piso. En el Ayuntamiento se han aprobado normas de defensa de la fachada al puerto. Normas estéticas que pretendían la defensa de célebres galerías. Pero se nos antoja que otras más rígidas, más estrictas, encaminadas a la protección a ultranza de esta nuestra típica y peculiar galería, deberían ser estudiadas y aprobadas cuanto antes.

Además, la Reina doña Sofía ha aceptado la presidencia de honor de la Asociación de Amas de Casa de La Coruña, según informó ayer, 13 de marzo de 1976, la presidenta de dicha entidad, doña Begoña Bonet de Otero.

Miércoles, 14 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Obras del pintor Dionisio Fierros en el Museo de Bellas Artes

El Museo Provincial de Bellas Artes organiza una exposición de obras del pintor Dionisio Fierros como homenaje a su memoria. A este fin la Dirección ruega encarecidamente a cuantas personas posean obras de dicho artista, tengan la amabilidad de comunicarlo a la dirección de este Centro, calle Panaderas número 58, o bien al teléfono 1316. Como se trata simplemente de la exhibición de las obras del citado pintor durante unos días, se interesa la valiosa cooperación de las distinguidas personas que las posean.

Por otra parte, siguen celebrándose con gran concurrencia de fieles los cultos de la novena solemne a la Santísima Virgen de los Dolores en la iglesia parroquial de San Nicolás. La tradicional procesión de Dolores saldrá el viernes, 16 de marzo de 1951, a las seis y media de la tarde, y hará el recorrido de años anteriores.

Domingo, 14 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Sorteo de dos casas en el Campo de Marte

A las doce salió ayer, 13 de marzo de 1926, el señor Calvo Sotelo del Gobierno civil. Subió al coche de la Alcaldía, acompañándole el gobernador, señor Llosas; el alcalde, señor Casás, y el teniente de alcalde, señor Fernández López. Seguían al coche varios automóviles conduciendo a diversas personalidades. Dirigióse la comitiva al Campo de Marte, donde se hallaban ya casi todos los socios de la Cooperativa de casas baratas, el notario señor Viñes, diversos invitados y numerosísimo público.

Llegados a la nueva barriada ocuparon las autoridades los sitiales que les estaban reservados y el señor Calvo Sotelo procedió a insacular las 24 bolas que correspondían a los socios de la Cooperativa. Conforme iban saliendo los números se les iban asignando por riguroso orden de colocación. Luego extrajo dos para adjudicar dos casas ya terminadas.