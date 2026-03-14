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A Coruña

ExpoRock triunfa en su primera edición con El Drogas, cuernos y mucho rock and roll

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
14/03/2026 21:58
El Drogas, durante su actuación en ExpoRock
El Drogas, durante su actuación en ExpoRock
Javier Alborés
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El recinto de ExpoCoruña se llenó este sábado de amantes de la música en la celebración de la primera edición del festival ExpoRock. Desde la mañana, los asistentes pudieron disfrutar al ritmo de Agoraphobia, a las 12.30 horas, que dio paso a Talco, que congregó a más de mil personas aunque algunas, debido a la hora, ya empezaban a tener hambre. “A pesar de ser la hora de la comida –decían–, nos vamos a divertir como si fuera de noche”. Entre otras, cantaron la mítica canción argentina de Maradona, pero al estilo italiano.

El recinto contó con diversas foodtrucks para todos los gustos, una feria vintage de ropa, discos o accesorios y una exposición de Harley-Davidson, lo que ayudó a que los asistentes pasaran el rato hasta el siguiente concierto, que fue el de Ciclonautas. Temas como ‘El Sol’ o ‘El Bombo Sicario’ sonaron en ExpoCoruña justo a la hora de una merienda de lo más rockera.

Después, le tocó salir a escena a El Drogas, una de las voces referentes del rock en España. Casi cuatro mil personas cantaron todos sus temas, desde ’En la silla eléctrica’, canción con la que abrió el concierto, pasando por ‘Mientras arde tu país’ o ‘Frío’, una de las más coreadas. El cantante aseguró durante su actuación que “había ganas de comer por la zona y de sudar”.

La noche continuó con M-Clan, otro de los platos fuertes de esta primera edición de ExpoRock, quienes saltaron al escenario a eso de las diez de la noche para deleite de sus fans más nostálgicos.

Soziedad Alkohólica y Obús tenían el honor de cerrar una primera edición llena de cuernos y rock and roll que ya pide una segunda.

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