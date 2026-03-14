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A Coruña

El XXIV Festival Intercentros llena el Coliseum de A Coruña de talento y solidaridad

Belén Cebey
Belén Cebey
14/03/2026 11:08
El Coliseum acogió más de 50 actuaciones
El Coliseum acogió más de 50 actuaciones
Patricia G. Fraga
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El Coliseum de A Coruña acogió este viernes la XXIV edición del Festival Intercentros, un evento que volvió a reunir a cientos de estudiantes y familias en una jornada marcada por la música, el talento juvenil y la solidaridad.

En esta edición participaron 30 centros educativos, cuyos alumnos protagonizaron un total de 52 actuaciones musicales sobre el escenario. Durante el festival, los estudiantes ofrecieron diferentes números de canto, música y baile, demostrando el trabajo realizado durante meses en sus centros.

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El Festival Intercentros, en fotos

El Coliseum acogió más de 50 actuacionesVer más imágenes

El público llenó el recinto para disfrutar de una tarde de espectáculo y apoyar a los jóvenes artistas, que con entusiasmo y creatividad animaron cada una de las actuaciones. El ambiente festivo y la participación de tantos colegios consolidan al Festival Intercentros como una de las citas educativas más destacadas de la ciudad.

Además del carácter artístico, el evento tuvo también un importante fin solidario. La recaudación obtenida durante el festival se destinará a las asociaciones Daño Cerebral A Coruña y Boa Noite, que trabajan en apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

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