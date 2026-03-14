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A Coruña

El director de Turismo de Galicia pone en valor los viajes de negocios en A Coruña

Redacción
14/03/2026 21:08
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles
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El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistió este sábado a la 44 convención anual del Grupo Europa Viajes, que se celebró en el NH Collection Finisterre de A Coruña y que contó con la participación de 160 agentes de viaje de distintas partes de España. 

Merelles confirmó la apuesta que se hace desde el Gobierno gallego por favorecer el turismo de negocios en la comunidad y, específicamente, en A Coruña como uno de los destinos con mayores recursos para esta modalidad. En este sentido, destacó que la Xunta trabaja en distintas iniciativas que favorecen la celebración de este tipo de reuniones y encuentros. Merelles resaltó las fortalezas de Galicia como destino con capacidad para competir en el mercado MICE –de negocios y congresos–. 

Así, aludió a las recientes mejoras en infraestructuras, a la ampliación de la capacidad hotelera y a la profesionalización del ecosistema de servicios asociados. “Galicia destaca en accesibilidade, con conexións aéreas entre distintos destinos a través dos tres aeroportos da comunidade e unha rede ferroviaria que conecta en tres horas con Madrid”, señaló.

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