La apuesta “sostenible” de Inditex: menos agua, material reciclado y energía renovable

Plantación de árboles junto a las oficinas de Zara en la sede central de Inditex Quintana

Hay una palabra que repitió en varias ocasiones el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, durante su discurso tras la presentación de los resultados obtenidos en el ejercicio de 2025. Se trata de “sostenible”, un concepto que se ha convertido en estratégico para el grupo textil. En su intervención, expuso la apuesta por un “crecimiento sostenible” y una “transformación sostenible”, entre otras ideas.

La empresa también hizo públicos datos sobre avances en esta materia. En 2025, alcanzó el objetivo de consumo de agua que se había fijado tras una reducción del 26% en toda su cadena de suministro, en comparación con los niveles de 2020.

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En cuanto a fibras textiles utilizadas el año pasado en las prendas, el 88% se clasificaron como de menor impacto y el 47% del total utilizadas se obtuvo de materiales reciclados. “Seguimos avanzando hacia nuestro objetivo de alcanzar el 100% de uso de fibras textiles de menor impacto para 2030”, indicó la multinacional con sede en Arteixo.

Mediante la ejecución del Plan de Transformación de la Cadena de Suministro, Inditex asegura que disminuyó en 2025 las emisiones totales, tanto las creadas directamente por la compañía y las indirectas derivadas de la cadena de suministro. En este apartado también se incluyen las que proceden de la energía comprada. Su previsión es reducir las emisiones en un 53% en 2030.

El grupo fundado por Amancio Ortega también detalló que sigue centrando “su atención en cuatro áreas clave”: “Una propuesta de moda única, la optimización de la experiencia de cliente, la sostenibilidad y el talento y compromiso de nuestras personas”.

Actuaciones

Una muestra de la apuesta por la sostenibilidad de Inditex son los proyectos que ha ejecutado en los últimos años, en los que se han incluido sistemas para mejorar el ahorro energético.

Uno de ellos es el proyecto del parque eólico previsto en el Puerto Exterior de Langosteira, que el pasado mes de diciembre dio un importante paso adelante. La Xunta de Galicia emitió la declaración de impacto ambiental favorable tras analizar la propuesta y concluyó que es “ambientalmente viable”, con lo que dio vía libre a esta actuación. a inversión estimada para la construcción de esta infraestructura. es de 34 millones de euros.

La puesta en marcha de esta iniciativa se ha demorado en el tiempo, ya que la compañía textil preveía que la instalación ya estuviese funcionando en 2026, pero la tramitación administrativa se desarrolló más despacio de lo previsto, especialmente por la evaluación ambiental.

Las nuevas oficinas de Zara en la sede central del polígono de Sabón, inauguradas a finales del pasado año, incluyen diversas medidas en línea con la apuesta por la sostenibilidad. Una de ellas es la instalación, en la azotea de una planta fotovoltaica compuesta por 900 paneles solares, con el objetivo de reforzar la eficiencia energética del conjunto.

La cubierta de este inmueble también cuenta con una gran proporción de zonas ajardinadas orientadas a una mejora del aislamiento térmico del edificio. Las proporciones y dimensiones de este gran edificio le confieren una optimización de sus consumos energéticos.

El edificio de Zara.com, que entró en funcionamiento en 2021, también sigue esta línea. Mediante el acabado de la fachada y de la cubierta en colores claros, el edificio consigue captar menos calor, lo que limita el incremento de temperatura del ambiente debido al calentamiento de los edificios.

Este inmueble se diseñó desde las primeras fases de proyecto siguiendo estrategias pasivas que redujesen la demanda energética del edificio.