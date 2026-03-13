Torrente mete Cañita a la clase política española con Mariano Rajoy como consejero

Cañita Brava jura el cargo en 'Torrente Presidente' Cedida

El universo de José Luis Torrente regresa a los cines con 'Torrente Presidente', la sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura que se ha estrenado este viernes 13 de marzo en salas de toda España. Una película que vuelve a utilizar el humor negro y la sátira política como columna vertebral… y en la que no podía faltar uno de sus personajes más queridos, el coruñés, Cañita Brava.

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La primera sesión del día de estreno dejó algo menos de media entrada, lo normal en una función de primera hora de la tarde de viernes, e incluso con más público de lo habitual, según los trabajadores de la sala Cinesa de Marineda City. El público presente respondió con carcajadas a muchos de los guiños clásicos de la serie. La película arranca con unos créditos iniciales en formato de animación que caricaturizan la situación política española actual, una introducción que funciona como advertencia del tono que dominará el resto del metraje. El propio Segura lo deja claro desde el principio con una frase que marca el espíritu de la cinta: “Cualquier parecido de esta película con hechos y personajes reales no es una coincidencia… es una putada”.

Imágenes de 'Torrente Presidente' Cedidas

Si la quinta entrega mostraba una España en decadencia con el regreso de la peseta y la expulsión de la Unión Europea, esta nueva película apunta directamente al presente político. En la trama, Torrente es captado por un grupo de jóvenes, uno de ellos el hijo de Luís Bárcenas, Willy Bárcenas, que emulan a los famosos 'cayetanos' militantes del partido ultraderechista ficticio NOX, una caricatura evidente de Vox.

Lo que empieza como una simple presencia en mítines acaba convirtiéndose en un fenómeno político inesperado. Su discurso sin filtros, lleno de proclamas racistas, machistas y delirantes, conecta con una parte del electorado nostálgico que lo convierte en una figura popular dentro del partido. Esa popularidad empieza a incomodar al propio líder de la formación, Carrascal, que ve cómo el personaje acaba eclipsando la estrategia política del partido.

A lo largo de la película, Torrente se mueve entre mítines, reuniones internas del partido y apariciones televisivas que lo van convirtiendo en una figura cada vez más visible. Uno de los momentos más celebrados por el público llega en el debate televisivo entre los distintos partidos, donde Santiago Segura juega con los nombres de las formaciones actuales: Sumar se convierte en Restar, Podemos en Pudimos, PSOE en Psae y PP en Pape, una escena que arrancó varias carcajadas del público.

Segura lanza con esta película una crítica al panorama político español, al que representa como marionetas controladas por una fuerza mayor, un teatro del que Torrente no quiere formar parte, hasta que le hacen una oferta irrechazable.

Como es habitual en la saga, uno de los grandes atractivos son los cameos. El público de la sesión destacó al finalizar la proyección la cantidad de apariciones sorpresa, con especial recibimiento para la parodia del presidente del Gobierno. En la película aparece Pedro Sánchez, rebautizado como Pedro Vilches e interpretado por Bertín Osborne, una caracterización que provocó algunas de las mayores risas en la sala.

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Una de las sorpresas fue la escena del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que intervino en un programa de televisión, en el que le daba consejos a Torrente para ser buen presidente. Otra de las apariciones más destacadas fue la del actor estadounidense Kevin Spacey, que en los últimos años estuvo investigado por varias denuncias de agresión sexual, de las que fue declarado inocente.

Pablo Motos, Juan del Val, Vito Quiles, Omar Montes, Jesulín, Kiko Rivera, Alec Baldwin, Jordi Évole, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana y hasta Dani Güiza, son los nombres de una larga lista del elenco sorpresa de la película.

El bar de Cañita, cuartel general de Torrente

Más allá de la trama política, la película mantiene uno de los elementos clásicos de la serie, el bar donde Torrente se reúne con su grupo de amigos. Allí vuelve a aparecer Cañita Brava, que en esta ocasión gana más peso en la historia.

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El cómico coruñés interpreta de nuevo al dueño del local, convertido en una especie de centro de operaciones improvisado donde el protagonista y su círculo analizan sus pasos en el mundo de la política. Cañita mantiene su humor característico y su frase más recordada, que es ya parte de la cultura popular del cine español: “Torrente, me debes seis mil pesetas de whisky”.

Uno de los momentos que más hicieron reír al público llega cuando, en plena reunión política en el bar, unos hombres irrumpen en el local y asesinan al asesor de redes sociales de Torrente, Franky, interpretado por el Pequeño Nicolás. Tras el disparo y la escena caótica que deja el suelo lleno de sangre, Cañita observa el panorama y suelta con total tranquilidad: “Voy a barrer, que me lo están dejando todo perdido”.

La película también incluye a figuras de moda de la política española, como el exministro José Luis Ábalos, a quien el propio Torrente hace referencia en una de sus intervenciones :"el ministro aquel, un artista que se llevó una furgoneta llena de putas a un parador nacional con los impuestos de todos", y lo cataloga como "referente".

Tal y como anunciamos en 'El Ideal Gallego' hace unos meses, Cañita Brava, tendría un puesto en el grupo de Gobierno de José Luis Torrente, aunque finalmente tiene más 'competencias' de lo anunciado, el coruñés acaba la película jurando su cargo como ministro de Cultura y Deportaciones.

Con esta nueva entrega, Santiago Segura vuelve a utilizar a Torrente como espejo deformado de la realidad española. Una comedia que, entre sátira política, humor grueso y una lluvia constante de cameos, sigue encontrando en personajes como Cañita Brava uno de sus ingredientes más queridos por el público.