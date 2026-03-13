Semana Santa con cortes de tráfico en A Pasaxe por las obras de acceso al nuevo Chuac

Atasco en el acceso al Chuac Patricia G. Fraga

La mejora de los accesos al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña obligará a cortar el tráfico en un tramo de la avenida das Xubias durante tres días a finales de marzo. El corte afectará a unos 300 metros de calzada de doble sentido y se realizará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, un periodo con menor intensidad de circulación.

La interrupción del tráfico es necesaria para demoler el viaducto de la AC-012, una de las actuaciones clave dentro del plan de mejora de accesos al hospital coruñés. Las administraciones implicadas han decidido programar estos trabajos en fechas con menos desplazamientos para reducir el impacto en la movilidad.

Representantes de la Xunta de Galicia y del Concello da Coruña han mantenido varias reuniones técnicas junto con la Policía Local y otros organismos para planificar las afecciones al tráfico y las alternativas de circulación. En el último encuentro, celebrado en la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña, también participaron técnicos de la Demarcación de Carreteras del Estado, ADIF, la Autoridad Portuaria, el área sanitaria, los servicios de emergencias y la concesionaria de autopistas Audasa.

Durante la reunión se estudiaron desvíos y rutas alternativas para acceder al complejo hospitalario. Estos itinerarios se señalizarán con nueva cartelería y se difundirán a través de los medios de comunicación una vez se completen los ajustes técnicos. Además, la semana previa al corte se realizarán trabajos preparatorios para facilitar que los conductores comprendan los cambios en la circulación.

Las obras forman parte de un ambicioso proyecto para mejorar los accesos al CHUAC. Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de un anillo viario perimetral alrededor del hospital, que conectará con el viario existente en el cruce de las calles Curramontes y Castaño de Eirís, así como la remodelación del enlace con la avenida das Xubias.

El proyecto incluye también una nueva glorieta de acceso a la AC-012 de 44 metros de diámetro exterior, además de la reorganización de los accesos al hospital y su conexión con las vías cercanas.

Esta intervención forma parte del plan de ampliación y modernización del nuevo CHUAC, una actuación valorada en 500 millones de euros que aspira a convertir el complejo hospitalario coruñés en uno de los principales referentes de la sanidad pública en Galicia.