O BNG insta a máis de 9.000 coruñeses a cambiar os seus apelidos
Este venres o partido nacionalista presentou "Pronúnciate", unha campaña para a restauración dos apelidos castelanizados
Apelidos coma Rey, Otero o Iglesias son habituais na poboación de A Coruña. Segundo datos do 2023 do Instituto Galego de Estatística (IGE), estes apelidos corresponden ao 38,24% dos coruñeses, sendo Rodríguez o máis frecuente. Con todo, moitos destes apelidos non reflicten a súa forma orixinal en galego. Por isto, dende o BNG veñen de lanzar a campaña 'Pronúnciate', co obxectivo de concienciar á cidadanía e fomentar que quen o desexe poida restaurar os seus nomes e apelidos ao galego.
"Sabemos que a partir do século XV houbo un proceso deliberado para tentar facer desaparecer todo o que tivese que ver co galego de toda a toponimia, de todos os nomes e apelidos", afirmaba esta mañá frente o rexistro civil Iria Taibo, deputada do BNG pola comarca de A Coruña.
Segundo explican dende o BNG, decidiron impulsar esta campaña porque "quen a tería que facer, que é o Goberno galego, non ten previsto dar ningún paso neste sentido", ademáis de consideralo un "acto de xustiza histórica". Todos os acompañantes de Iria que participaron na presentación teñen os seus nomes ou apelidos xa restaurados, ou en proceso, ao galego.
Un exemplo é Vitoria Louro, compañeira do partido en Carral, que está en proceso de galeguizar o seu nome. Vitoria explica que este cambio é “unha débeda comigo mesma, porque a letra ‘c’ impídeme ser coherente coas miñas ideas”.
Alberte Sánchez Regueiro, voceiro municipal en Cerceda, que oficialmente se chama Alberto, asegura que o seu renombramento "non o fago por capricho, nin por moda". "Alberte é a miña forma natural, pola que penso e existo neste mundo. Vou seguir sendo o mesmo".
Dende Culleredo, Gonzalo Méndez Mosqueira participou na campaña tras decidir galeguizar o su segundo apelido. “En Xanceda, onde reside a miña familia materna, sempre se referiron a nós como Mosqueira, non Mosquera. A verdade é que é un proceso sinxelo. Eu animo a que todo o mundo que teña este mesmo sentir o faga. Levo con orgullo este proceso e o apelido Mosqueira”.
Los apellidos castellanizados más frecuentes
No concello de A Coruña predominan apelidos na súa forma en castelán, como Rodríguez (62,5%), García (62,16%) ou López (59,77%). Con todo, segundo datos de 2023 do Instituto Galego de Estatística (IGE), algúns dlos apelidos máis presentes na cidade que poderían recuperar a súa forma galega son Iglesias, Rey e Otero. Deste modo, se todos os coruñeses que levan estes apelidos os galeguizasen, na cidade habería máis de 9.000 Igrexas, Rei e Outeiro.
O mesmo ocorre cos nombres propios. Entre as mulleres, María é o nome máis frecuentee non ten unha versión galega única, pero algunhas das súas combinacións si: María Dolores, usado por 7.660 coruñesas, podería modificarse a María Dores. María José, con 7.375 personas, podería convertirse en María Xosé.
No caso dos homes, o segundo nome máis común é José (16,26%) que facilmente podería cambiarse a Xosé, ou Antonio, usado por 11.430 coruñeses, traduciríase como Antón.
El proceso de restauración
Dnsde a páxina web do BNG ofrecen unha guía e todos os formularios necesarios para poder solicitar o cambio tanto de nome como dos apelidos.
O primero paso é descargar e cubrir un formulario para galeguizar un, ou ambos. Tras isto, é preciso solicitar o certificado de empadroamento no concello correspondente e descargar o certificado literal de nacimiento. O terceiro paso é pedir cita no rexistro civil e levar os tres documentos, xunto cunha fotocopia do DNI, para obter un resgardo co cambio de nome.
Por último, con este resgardo xa se pode actualizar o Documento Nacional de Identidade na mesma comisaría onde foi renovado a última vez.