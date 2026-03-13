Mar de Fondo rinde homenaje a la gente del mar con 'Percebeiro' junto a Abraham Cupeiro, José Manuel Cancela y la OSG

Mar de fondo, grabando su nuevo disco EC

La banda gallega Mar de Fondo ha lanzado “Percebeiro”, el segundo single de su cuarto álbum de estudio, Lo llamaban Rock and Roll, cuyo lanzamiento está previsto para abril de 2026. Tras el primer adelanto, Bailando con las ratas, el grupo continúa desvelando el universo musical y narrativo de un trabajo que refuerza su identidad rock mientras amplía su dimensión sonora.

En esta nueva canción, la banda pone el foco en el mar como territorio vital, cultural y emocional. “Percebeiro” nace como un homenaje a los hombres y mujeres que cada día se enfrentan al océano para ganarse la vida en uno de los oficios más duros y peligrosos de la costa atlántica. A través de la figura del percebeiro, el tema retrata el sacrificio, el respeto al mar y el fuerte vínculo que une a estos trabajadores con una tradición transmitida de generación en generación.

Musicalmente, la canción supone uno de los proyectos más ambiciosos del grupo. A la base rock característica de la banda se suma una dimensión orquestal que intensifica la carga emocional del tema y lo convierte en una de las piezas más complejas del álbum.

Para este trabajo, Mar de Fondo ha contado con la colaboración del reconocido multiinstrumentista Abraham Cupeiro, conocido internacionalmente por su labor de recuperación e interpretación de instrumentos históricos y por su participación en proyectos musicales vinculados al ámbito audiovisual y cinematográfico.

También participa el compositor gallego José Manuel Cancela, formado en el Berklee College of Music y ganador de cinco premios Emmy por su trabajo en documentales, series y producciones televisivas internacionales. Su aportación añade una dimensión narrativa y cinematográfica a la canción.

A estas colaboraciones se suma la Orquesta Sinfónica de Galicia, que aporta una sonoridad épica que conecta el rock de la banda con el lenguaje sinfónico, creando un paisaje musical que mezcla tradición atlántica y emoción contemporánea.

El single fue grabado en los Estudios Tercera Planta, bajo la producción de Manuel Ramil, manteniendo la filosofía sonora del disco: un sonido orgánico y fiel a la identidad del grupo.

“Percebeiro” estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 13 de marzo de 2026, mientras que el videoclip se estrenará un día antes en el canal oficial de YouTube de la banda. Con este lanzamiento, Mar de Fondo continúa adelantando un álbum que promete ser uno de los trabajos más ambiciosos y emocionales de su trayectoria.