Lo Que De Verdad Importa lleva a A Coruña la difusión de valores entre los jóvenes

Más de 1.400 alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades y asociaciones juveniles de A Coruña han sido testigos, con la celebración en Palexco de LQDVI LIVE A Coruña 2026, de la revolución que la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) está impulsando en el contexto de los eventos destinados a la difusión de valores entre los jóvenes.

La creación de este nuevo formato LQDVI LIVE, que ha sido presentado por la creadora de contenido Ana Brito (@elshowdebriten), se produce como resultado de un cambio de concepto con respecto a la forma en que se venían desarrollando los Congresos para Jóvenes LQDVI, que engloba una serie de innovaciones en cuanto a la generación de contenido, difusión y medición de impacto. Entre las novedades que trae consigo este punto de inflexión a través del cual la Fundación LQDVI busca adaptar a los nuevos tiempos su evento de mayor éxito, que próximamente cumplirá 20 años, destaca el encuentro durante el que distintos representantes institucionales locales y regionales del ámbito de la educación, la juventud y los servicios sociales han participado junto a miembros del Consejo de Jóvenes de la Fundación LQDVI en la presentación de un manifiesto dirigido a fomentar el diálogo, la escucha y la generación de ideas que aporten soluciones a diferentes problemas que los jóvenes acusan en sociedad actual.

Concebido como una experiencia transformadora que ofrezca a los jóvenes la oportunidad de conocer y descubrir de primera mano historias de vida que destacan la importancia de los valores que les sirvan de inspiración y aprendizaje con las que invitarlos a reflexionar sobre las cosas que realmente merecen la pena y animarlos a contribuir de forma positiva en la sociedad, LQDVI LIVE A Coruña 2026 ha reunido sobre el escenario a tres protagonistas que han conseguido afrontar las dificultades o cumplir con sus propósitos gracias al amor, el esfuerzo, la capacidad de superación, la integridad, la responsabilidad social, la solidaridad, la autoestima, el compromiso y la constancia.

Unai Garma, cuya adicción al juego comenzó a los 15 años, «desde el desconocimiento y la inocencia», a través de las apuestas deportivas, ha sido el primero en intervenir. Al cumplir los 18, la situación se agravó hasta generar deudas con amigos y llevarle a robar dinero a sus padres. Ahora, con 29 años, se dedica a promover el bienestar digital consciente y visibilizar los riesgos asociados al juego de azar en jóvenes y sus familias como cofundador de A90Grados.

A continuación, Alexia Vieira ha compartido su testimonio como fundadora y presidenta de la Fundación Khanimambo, una ONG que trabaja en Mozambique desde 2007, centrada en la educación y el desarrollo comunitario en la zona de Xai-Xai. Llegó al país africano con solo 22 años y decidió quedarse para fundar su propia organización, centrada en la educación integral como eje vertebral desde la infancia.

El último en intervenir ha sido Jero García, exboxeador, comunicador y fundador de la Fundación Jero García, desde la cual impulsa diversos proyectos sociales dirigidos a combatir el acoso escolar y la exclusión social. Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel a finales de los años 70, el deporte se convirtió para él en una vía de escape y un instrumento para forjar un futuro lejos de un ambiente marcado por la delincuencia, las drogas y la desestructuración.

La Fundación LQDVI afronta ilusionada un 2026 con una intensa programación de encuentros en el que recorrerá con su nuevo formato LQDVI LIVE las ciudades de Sevilla, La Coruña, Zaragoza y Madrid, que se sumarán a los más de 200 encuentros celebrados hasta la fecha en 8 países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes y que han registrado más de medio millón de visualizaciones vía streaming y más de dos millones de reproducciones online.