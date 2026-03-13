Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Lo Que De Verdad Importa lleva a A Coruña la difusión de valores entre los jóvenes

Redacción
13/03/2026 15:06
Público en las jornadas Lo que de Verdad Importa en Palexco
Público en las jornadas Lo Que De Verdad Importa en Palexco
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Más de 1.400 alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades y asociaciones juveniles de A Coruña han sido testigos, con la celebración en Palexco de LQDVI LIVE A Coruña 2026, de la revolución que la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) está impulsando en el contexto de los eventos destinados a la difusión de valores entre los jóvenes.

La creación de este nuevo formato LQDVI LIVE, que ha sido presentado por la creadora de contenido Ana Brito (@elshowdebriten), se produce como resultado de un cambio de concepto con respecto a la forma en que se venían desarrollando los Congresos para Jóvenes LQDVI, que engloba una serie de innovaciones en cuanto a la generación de contenido, difusión y medición de impacto. Entre las novedades que trae consigo este punto de inflexión a través del cual la Fundación LQDVI busca adaptar a los nuevos tiempos su evento de mayor éxito, que próximamente cumplirá 20 años, destaca el encuentro durante el que distintos representantes institucionales locales y regionales del ámbito de la educación, la juventud y los servicios sociales han participado junto a miembros del Consejo de Jóvenes de la Fundación LQDVI en la presentación de un manifiesto dirigido a fomentar el diálogo, la escucha y la generación de ideas que aporten soluciones a diferentes problemas que los jóvenes acusan en sociedad actual.

Concebido como una experiencia transformadora que ofrezca a los jóvenes la oportunidad de conocer y descubrir de primera mano historias de vida que destacan la importancia de los valores que les sirvan de inspiración y aprendizaje con las que invitarlos a reflexionar sobre las cosas que realmente merecen la pena y animarlos a contribuir de forma positiva en la sociedad, LQDVI LIVE A Coruña 2026 ha reunido sobre el escenario a tres protagonistas que han conseguido afrontar las dificultades o cumplir con sus propósitos gracias al amor, el esfuerzo, la capacidad de superación, la integridad, la responsabilidad social, la solidaridad, la autoestima, el compromiso y la constancia.

Unai Garma, cuya adicción al juego comenzó a los 15 años, «desde el desconocimiento y la inocencia», a través de las apuestas deportivas, ha sido el primero en intervenir. Al cumplir los 18, la situación se agravó hasta generar deudas con amigos y llevarle a robar dinero a sus padres. Ahora, con 29 años, se dedica a promover el bienestar digital consciente y visibilizar los riesgos asociados al juego de azar en jóvenes y sus familias como cofundador de A90Grados. 

A continuación, Alexia Vieira ha compartido su testimonio como fundadora y presidenta de la Fundación Khanimambo, una ONG que trabaja en Mozambique desde 2007, centrada en la educación y el desarrollo comunitario en la zona de Xai-Xai. Llegó al país africano con solo 22 años y decidió quedarse para fundar su propia organización, centrada en la educación integral como eje vertebral desde la infancia.

El último en intervenir ha sido Jero García, exboxeador, comunicador y fundador de la Fundación Jero García, desde la cual impulsa diversos proyectos sociales dirigidos a combatir el acoso escolar y la exclusión social. Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel a finales de los años 70, el deporte se convirtió para él en una vía de escape y un instrumento para forjar un futuro lejos de un ambiente marcado por la delincuencia, las drogas y la desestructuración. 

La Fundación LQDVI afronta ilusionada un 2026 con una intensa programación de encuentros en el que recorrerá con su nuevo formato LQDVI LIVE las ciudades de Sevilla, La Coruña, Zaragoza y Madrid, que se sumarán a los más de 200 encuentros celebrados hasta la fecha en 8 países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes y que han registrado más de medio millón de visualizaciones vía streaming y más de dos millones de reproducciones online.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación del festival ExpoRock, en ExpoCoruña

ExpoRock reunirá a más de 3.500 personas este sábado en ExpoCoruña
Óscar Ulla
Presentación de la campaña "Pronúnciate", del BNG

O BNG insta a máis de 9.000 coruñeses a cambiar os seus apelidos
Andrea López Ramos
Francisca Cadenas

El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el crimen de Francisca Cadenas
EFE
Público en las jornadas Lo que de Verdad Importa en Palexco

Lo Que De Verdad Importa lleva a A Coruña la difusión de valores entre los jóvenes
Redacción