La Xunta lanza la mayor inversión en vivienda pública de A Coruña con 264 nuevas viviendas en Xuxán

La conselleira de vivenda, maría Martínez Allegue esta mañana en Xuxán MONCHO FUENTES

La Xunta de Galicia ha anunciado la licitación de 264 nuevas viviendas públicas en el barrio de Xuxán, A Coruña, en un proyecto valorado en 51,5 millones de euros, considerado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, como “histórico” por su magnitud y por ser el mayor inversión en vivienda pública realizada en la ciudad. La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañó a la conselleira en la presentación de la licitación.

Este proyecto, que combina la redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de las viviendas en un solo procedimiento, forma parte del esfuerzo de la Xunta para facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad, donde actualmente hay más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases de ejecución, con un presupuesto total que supera los 200 millones de euros.

La conselleira destacó que las nuevas viviendas se construirán utilizando técnicas industrializadas, que permiten reducir los plazos de construcción, mejorar la calidad y la eficiencia energética, y aumentar la seguridad laboral. Las bases de la licitación establecen la obligatoriedad del uso de estas técnicas, valorando también la utilización de madera, y sólo se tendrán en cuenta las propuestas que alcancen una puntuación mínima en este apartado. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 18 de mayo de 2026.

Cabe recordar que en enero la Xunta licitó otra promoción de 264 viviendas en la misma parcela de Xuxán, para la que se recibieron 20 ofertas que actualmente se están evaluando. Con el proyecto licitado ahora, se consolida la presencia de la Xunta en A Coruña con más de 1.000 viviendas públicas en marcha, de las cuales 962 se construirán en suelo autonómico y 99 en parcelas cedidas por el Concello de A Coruña.

Entre estas promociones destacan las tres obras en Xuxán para 104 viviendas, los 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años y los 168 hogares en Elviña, destinados principalmente a jóvenes, cuyo proyecto se convocó mediante concurso de ideas.

Allegue aprovechó la presentación para reclamar al Gobierno central un compromiso similar en la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que debía estar vigente desde enero, y del que dependen varias líneas de ayuda para facilitar el acceso a la vivienda.

Este nuevo proyecto refuerza la apuesta de la Xunta por la construcción, rehabilitación y desarrollo de suelo para vivienda pública, consolidando a Xuxán como un barrio estratégico para ampliar el parque público en A Coruña.