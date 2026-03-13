La Torre de Hércules estará cerrada hasta finales de junio

Torre de Hércules Patricia G. Fraga

La Torre de Hércules permanecerá cerrada al público desde el 25 de marzo hasta finales de junio. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció este viernes que las entradas para visitar el monumento dejarán de estar disponibles el próximo lunes. Con una inversión de 1,26 millones de euros, el faro más antiguo en funcionamiento será sometido a obras de reforma, así como de los espacios patrimoniales y naturales de su entorno.

Los fondos están canalizados a través de un convenio de colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento. El Gobierno autonómico aporta 995.000 euros procedentes de los Next Generation y las arcas municipales, 200.000 euros más de fondos propios. Se trata de la segunda intervención con fondos europeos en un monumento Patrimonio de la Humanidad, después de la muralla de Lugo.

Por un lado, se mejorará la accesibilidad en el área arqueológica, la que se encuentra bajo la Torre. Consistirá en un actuación integral que mejorará los elementos estructurales metálicos, como las pasarelas que discurren entre los yacimientos. En cuanto al perímetro exterior de la base de la Torre, el objetivo es excavar y restaurarlo. Será la primera excavación que se lleve a cabo en esta zona desde 1992. El edificio también será objeto de un lavado de cara, con la restauración de la sala Giannini y de la terraza superior, la cima que los visitantes ansían cuando suben las escaleras del faro.

Casi 50 metros más abajo, en el montículo sobre el que se levanta el edificio, se halla un edículo, como se denomina al pequeño templete que contiene la inscripción que consagra la torre a Marte, dios romano de la guerra, y que conserva el nombre del arquitecto lusitano que la proyectó, Caio Sevio Lupo. También será restaurado.

Además, en el exterior se va a llevar a cabo una reforma de la iluminación ornamental, la que a menudo permite teñir el faro de colores con motivo de alguna efeméride. Se va a actualizar la instalación para mejorar la eficiencia energética empleando las últimas tecnologías.

Los caminos de tierra que suelen recorrer los visitantes para disfrutar del paisaje del que la Torre de Hércules es el epicentro también tendrán mejoras. Así, desde finales de este mes, los visitantes que acudan al faro tendrán que lidiar con contenedores de obra desplegados en el paisaje, pero en verano, si se cumplen las previsiones, estará listo para iluminar con su nueva cara al mundo.