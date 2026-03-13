La Policía Local interviene en una trifulca entre okupas en una vieja sucursal bancaria de A Coruña

Intervención de okupas en el Banco Pastor de Orillamar CEDIDA

La Policía Local y la Nacional acudieron ayer noche a la esquina de la calle Manuel Azaña con la ronda de Outeiro, a la entrada del barrio de Los Rosales, ante un aviso de pelea. Se trataba de una reyerta entre okupas, que se han instalado en una antigua sucursal bancaria del Banco Pastor. Aunque no hubo detenidos, si se registró por lo menos un herido de consideración

Los testigos señalan que uno de los okupas salió a la calle con una brecha en la cabeza pero habría rehusado asistencia médica, o siquiera denunciar a su agresor. Finalmente, fue trasladado al Hospital con varias contusiones.

Los okupas se apropiaron de la vieja sucursal el mes pasado, pero en estas pocas semanas su presencia se ha dejado notar en el habitualmente tranquilo barrio. Los vecinos definen como "insoportable la situación" porque "hay pelea tras pelea". Estiman que pernoctan allí entre cinco o seis individuos.

La Policía Local no le da trascendencia, entendiendo que no se usaron armas blancas. Tampoco hubo heridos graves.