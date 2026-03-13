Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Policía Local interviene en una trifulca entre okupas en una vieja sucursal bancaria de A Coruña

Los vecinos denuncian continuas peleas

Abel PeñaGuillermo Parga
Abel Peña y Guillermo Parga
13/03/2026 05:00
Intervención de okupas en el Banco Pastor de Orillamar
Intervención de okupas en el Banco Pastor de Orillamar
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Policía Local y la Nacional acudieron ayer noche a la esquina de la calle Manuel Azaña con la ronda de Outeiro, a la entrada del barrio de Los Rosales, ante un aviso de pelea. Se trataba de una reyerta entre okupas, que se han instalado en una antigua sucursal bancaria del Banco Pastor. Aunque no hubo detenidos, si se registró por lo menos un herido de consideración

Los testigos señalan que uno de los okupas salió a la calle con una brecha en la cabeza pero habría rehusado asistencia médica, o siquiera denunciar a su agresor. Finalmente, fue trasladado al Hospital con varias contusiones

Los okupas se apropiaron de la vieja sucursal el mes pasado, pero en estas pocas semanas su presencia se ha dejado notar en el habitualmente tranquilo barrio. Los vecinos definen como "insoportable la situación" porque "hay pelea tras pelea".  Estiman que pernoctan allí entre cinco o seis individuos. 

La Policía Local no le da trascendencia, entendiendo que no se usaron armas blancas. Tampoco hubo heridos graves. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Intervención de okupas en el Banco Pastor de Orillamar

La Policía Local interviene en una trifulca entre okupas en una vieja sucursal bancaria de A Coruña
Abel Peña
Cañita Brava, en una cafetería de A Coruña en los días previos al estrenoEntrevista con Cañita Brava

Cañita Brava, el abrazo del Fary y una foto con la mujer de Alec Baldwin
Óscar Ulla
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras

De 11,5 millones a 100.000 euros: estas son las retribuciones de la cúpula de Inditex
Iván Aguiar
Interior del parking de Alvedro, en una imagen de 2019

Hace 25 años | Abre el parking de Alvedro para coches de alquiler
Eugenio Cobas