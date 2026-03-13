Interior del parking de Alvedro, en una imagen de 2019 Quintana

Hace 25 años empezaba a estar operativo el aparcamiento de Alvedro para coches de alquiler, una instalación con capacidad para cien vehículos, según informó El Ideal Gallego en su edición del 13 de marzo de 2001. Era el día después de que Inditex hiciera públicas sus cuentas correspondientes al año 2000, que presentaban un beneficio de más de 43.000 millones de pesetas. Hace medio siglo, a estas alturas de 1976, el periódico relataba cómo transcurrió la visita de un grupo de congresistas americanos a la Estación de Autobuses de A Coruña. Hace 75 años, en 1951, el Archiduque Otto de Habsburgo estaba en la ciudad, igual que Calvo Sotelo en 1926, tal y como reflejó el periódico tal día como hoy hace justo cien años.

Martes, 13 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Abre el parking de Alvedro para coches de alquiler

El parking de Alvedro para vehículos de alquiler ya está operativo. Aunque las obras terminaron hace ya varios días, en la tarde de ayer, 12 de marzo de 2001, fue el momento preciso en que las cuatro empresas de alquiler de vehículos que trabajan en el aeródromo comenzaron a hacer uso de este aparcamiento. Si bien la fecha prevista para la apertura del mismo era el pasado día 1, el funcionamiento real del parking se retrasó, puesto que las firmas de alquiler de coches se encontraban a la espera de que la dirección del aeropuerto les entregara las correspondientes fichas de sus plazas. En total, son cien los vehículos para los que tiene capacidad el nuevo parking.

En clave económica, el grupo coruñés Inditex obtuvo el pasado año 2000 más de 43.000 millones de pesetas de beneficio. Esta cifra supone un incremento del 27% con respecto a los datos del anterior ejercicio.

Sábado, 13 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Congresistas americanos visitan la estación de buses

Un grupo de congresistas americanos de la primera Sesión Internacional sobre Planificación y Gestión de los Transportes Terrestres estuvo en La Coruña ayer, 12 de marzo de 1976, prestando atención especial a la Estación de Autobuses, de la que los congresistas dijeron que era una de las mejores del mundo, en su género, que habían visitado. Altos cargos del Ministerio de Obras Públicas acompañaban a los congresistas, que fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, Liaño Flores, y el ponente de Transportes, Navarro García.

Por otra parte, la directiva de la S. D. Laxe, con ocasión del partido que celebrará en esta villa contra el Finisterre, de la Liga de la Costa, rendirá un homenaje al doctor don José Manuel Segura Domínguez, en agradecimiento por sus crónicas publicadas en El Ideal Gallego del fútbol de la Liga de la Costa.

Martes, 13 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El Archiduque Otto de Habsburgo, en La Coruña

Ayer, 12 de marzo de 1951, llegó a La Coruña, en automóvil, procedente de León, el Archiduque Otto de Habsburgo, acompañado de su hermana, la Archiduquesa Adelaida, y de su prometida la Princesa Regina Isabel de Sajonia-Meiningen.

Este nuevo viaje a España tiene como objeto presenciar los desfiles procesionales de la Semana Santa sevillana. A poco de llegar a La Coruña, fueron cumplimentados los Archiduques por el Gobernador civil de la provincia, señor Hierro Martínez; por el Arzobispo, doctor Quiroga Palacios; los tenientes de alcalde señores García Crespo y Romero, y el presidente de la Audiencia, marqués de Caballero. Nos dice el Archiduque que es la primera vez que visita tierras de Galicia y tiene la esperanza de poder venir en época más propicia, ya que ahora el tiempo no es precisamente un aliado de la excursión turística.

Sábado, 13 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Recibimiento a Calvo Sotelo en la ciudad

Mucho esperábamos nosotros de La Coruña; pero la realidad ha sobrepasado a las más halagüeñas esperanzas. Este pueblo dotado de grandes virtudes ha sabido responder a lo que era un deber inexcusable. Mucho es lo que Calvo Sotelo ha hecho por la “ciudad cristal”, pero ella ha demostrado ayer, 12 de marzo de 1926, que sabe ser agradecida, y el Ministerio de Hacienda se encuentra a estas horas en deuda con la urbe que, dejando hablar su corazón, le declaró hijo adoptivo, porque con amores de madre es necesario corresponder a los afectos sinceros e inagotables que hombres como Calvo Sotelo le demuestran.

Y no fue La Coruña sola. Galicia entera vino ayer a La Coruña para demostrar a nuestro paisano que se le quiere y se admira como él merece ser querido y admirado.