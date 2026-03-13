Francisco Jorquera: “Sería positivo que cada vez máis mulleres asuman posicións de liderado”
O voceiro do BNG en A Coruña desde 2019 anunciou esta semana que non será o candidato ás eleccións do 2027, dando paso a un proceso interno para elixir o seu relevo
Tras sete anos defendendo os intereses do BNG como voceiro da formación na Coruña, Francisco Jorquera anunciou o pasado mércores que dá relevo a outra persoa para encabezar a lista de cara ás próximas eleccións municipais. Atrás queda unha longa traxectoria institucional, que dá paso a un desexo envexado por moitos: ter a axenda baleira.
Supoño que ten recibido moitas chamadas nos últimos días. Botou en falta algunha?
Non son dese tipo de persoas que andan recontando as mensaxes ou as chamadas. Sentínme totalmente abrumado polas mensaxes, chamadas e manifestacións de respecto e agarimo. Algunha chegou a emocionarme, e a maior satisfacción que se poder ter ao pechar unha etapa é saber que tes o respecto e o agarimo de moitas persoas. Só podo expresar a miña gratitude.
Cando empezou a pensar en retirarse da portavocía?
Hai moito tempo, sendo totalmente sincero. É unha decisión moi meditada, reflexionada e tomada hai moito tempo. Considerei que non debía facela pública até este momento. Se pasadas as municipais de 2023, cun mandato de catro anos por diante, a mesma noite que fago valoración de resultados digo que é a última vez que me presento, estarialle xerando un problema ao BNG porque quedan catro anos por atender. Tiña meditado que, no plano persoal, tocaba pechar unha etapa, pero tiña a convicción de que para o BNG era bó tamén pechar unha etapa e abrir outra para propiciar o paso de persoas novas, sobradamente preparadas e con forza, ilusión e ganas para ter a aspiración de que o BNG sea a alternativa de goberno. O que podía aportarlle ao BNG na política municipal xa o aportei nestes sete anos.
En que punto queda o BNG a nivel local? Nas últimas eleccións conseguiron duplicar o número de concelleiros. Agardan acadar un resultado parecido no 2027?
Eu son moi optimista. O BNG é unha forza en alza na Coruña e no conxunto do país, e teño a convicción de que A Coruña necesita unha pasada polo BNG. Xa experimentou o que son os gobernos do PP e do PSOE, pero non do BNG. O BNG ten a capacidade de darlle un impulso á pulsión transformadora que esta cidade necesita, e ten persoas plenamente capacitadas para facelo.
Teríalle gustado reeditar o bipartito?
Non se deron as circunstancias. O BNG ten a aspiración lexítima de ser forza de goberno e, de haber un goberno de coalición, ser a forza que lidera o Goberno. En 2023 resultou unha corporación na que non hai maioría absoluta, pero o PSOE descartou desde o primeiro minuto ir a un bipartito. O PSOE fixo unha lectura equivocada das eleccións, moi triunfalista, cando subiu modestamente de concelleiros porque houbo menos forzas que superaron o umbral que fixa a lei electoral para entrar no reparto de concelleiros. O PSOE perdeu apoios en 2023, e a forza que máis subiu foi o BNG. O BNG tamén tiña dúbidas de se era o mellor escenario, porque a correlación de forzas era moi desequilibrada, con 11 e 4 concelleiros. Estar no Goberno en clara minoría fai que a capacidade de influír sexa máis limitada. Non se daban as circunstancias.
O PP sempre critica o seu respaldo, que denomina “cómplice”, ao Goberno de Inés Rey.
Pois se confunde. O PP o que practica é a política do non polo non. O BNG está sabendo combinar o exercicio da crítica, da fiscalización do Goberno local, ca responsabilidade que nos atribuíron os cidadáns. O BNG ten disposición ao diálogo para chegar a acordos positivos para a cidade. En absoluto demos un cheque en branco ao PSOE, e calquera que siga a política municipal sabe que as nosas valoracións son moi críticas en moitos aspectos. Fixémonos valer cando constatamos que había acordos suscritos que se estaban incumprindo sistemáticamente. Plantámonos e optamos por non negociar os orzamentos para 2025, o que forzou o PSOE a rectificar e poñer en marchas acordos e dialogar co BNG. A cidadanía o que pide é que as forzas políticas fagan o seu labor, que contribúan á gobernabilidade da cidade. Non sería bó para a cidade que hou- bese unha situación onde o pleno é incapaz de aprobar nada. Se prevalecesen as posicións do PP, esa sería a resultante. Nunca imos practicar a política de canto peor, mellor.
Sempre foi moi crítico co tipo de políticas que provocan fartura nos cidadáns. Cre que na corporación da Coruña reina isto?
Por desgraza, sí. Cando cheguei ao Concello no 2019, unha cousa que me sorprendeu positivamente é que, habendo unha corporación moi diversa, había debates intensos e contraste de opinións pero bo clima. As relacións persoais eran boas pero nos últimos tempos houbo certa degradación á bronca, á sobreactuación que vemos na política estatal e que se traslada á Coruña. Non é bo que o Concello sexa noticia pola bronca nin substituír a forma de facer política por insultos e descalificacións.
Algunha vez pensou que o seu liderado estaba cuestionado?
Sinceramente, non. O BNG é unha organización viva, e non sempre hai unanimidade en todos os temas. O preocupante sería que non fose así, porque seriamos unha organización morta. O BNG é unha organización unida e, no esencial, sempre coincidimos, e sempre me sentín moi respaldado.
Ana Pontón chamaba no 8-M a que as mulleres encabezasen as listas. A portavocía do BNG na Coruña será dunha muller?
Sería positivo que cada vez máis mulleres asuman posicións de liderado, pero teño que ser moi respectuoso cos procesos internos na nosa organización, e agora a afiliciación tomará decisións sobre que persoa é a máis apropiada para encabezar a lista. Nada máis lonxe da miña vontade que nomear o sucesor ou sucesora.
Cal foi o seu momento máis díficil e máis alegre na Coruña?
No persoal, o momento de maior alegría foi que, desde que anunciei que non ía ser candidato, multitude de persoas me chamaron e enviaron mensaxes. Casi fan que me emocione. Tamén foi unha alegría o resultado que tivemos en 2023. Como di a canción, ‘todos queremos más’, pero foi un salto moi importante que situou o BNG nunha posición de ser a chave e a forza determinante. O peor? A pandemia, un momento moi duro, pero o Concello estivo a gran altura, toda a corporación. Desagrádame tamén profundamente o clima que se xerou nos últimos plenos do Concello. A política non pode ser iso e os cidadáns non poden ter esa imaxe da política.
A que se vai dedicar a partir de 2027?
Vou seguir sendo militante nacionalista. Vou dedicar moito máis tempo á miña familia e outras facetas da miña vida. A miña principal aspiración é ter a axenda baleira.