ExpoRock reunirá a más de 3.500 personas este sábado en ExpoCoruña
Actuarán M-Clan, Soziedad Alkoholika, El Drogas, Talco, Obús, Agoraphobia y Ciclonautas
Este sábado, ExpoCoruña acogerá la primera edición del festival ExpoRock, cuya previsión es reunir a más de 3.500 personas, tal y como aseguraba esta mañana el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. "É unha cifra moi importante para un festival deste formato", añadía.
Desde por la mañana, el festival reunirá a bandas como Agoraphobia y Talco, antes de dar la bienvenida por la tarde a Ciclonautas, El Drogas, M-Clan, Soziedad Alkoholika y Obús. Un cartel de "referentes do rock, de moitísima calidade", apuntaba Castro, que augura "un éxito de asistencia e celebración". "Esperamos que esta primeira edición sirva para consolidar un festival que nace para convertirse nunha referencia no rock no panorama galego, e esperemos que tamén estatal".
"O rock é unha das tendencias musicais máis importantes e que deron lugar ao que hoxe coñecemos como música de gran formato", presumía el edil, antes de concluír: "O rock está na esencia de moitos estilos musicais que hoxe en día teñen moitos seguidores, era importante incluilo na programación do Concello".