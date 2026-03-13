Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

ExpoRock reunirá a más de 3.500 personas este sábado en ExpoCoruña

Actuarán M-Clan, Soziedad Alkoholika, El Drogas, Talco, Obús, Agoraphobia y Ciclonautas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/03/2026 15:36
Presentación del festival ExpoRock, en ExpoCoruña
Presentación del festival ExpoRock, en ExpoCoruña
OUV
Este sábado, ExpoCoruña acogerá la primera edición del festival ExpoRock, cuya previsión es reunir a más de 3.500 personas, tal y como aseguraba esta mañana el concejal de Cultura, Gonzalo Castro. "É unha cifra moi importante para un festival deste formato", añadía.

Desde por la mañana, el festival reunirá a bandas como Agoraphobia y Talco, antes de dar la bienvenida por la tarde a Ciclonautas, El Drogas, M-Clan, Soziedad Alkoholika y Obús. Un cartel de "referentes do rock, de moitísima calidade", apuntaba Castro, que augura "un éxito de asistencia e celebración". "Esperamos que esta primeira edición sirva para consolidar un festival que nace para convertirse nunha referencia no rock no panorama galego, e esperemos que tamén estatal". 

Carlos Tarque, durante un concierto de M-Clan en A Coruña

Carlos Tarque | “M-Clan es un grupo que funciona incluso más de lo que a veces pensamos”

"O rock é unha das tendencias musicais máis importantes e que deron lugar ao que hoxe coñecemos como música de gran formato", presumía el edil, antes de concluír: "O rock está na esencia de moitos estilos musicais que hoxe en día teñen moitos seguidores, era importante incluilo na programación do Concello".

M-Clan ya celebró su 20 aniversario en A Coruña

M-Clan traerá la celebración de su 30 aniversario a A Coruña

