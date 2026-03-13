El Saint Patrick’s Festival ya es una realidad en A Coruña a pesar de que el tiempo no estaba para gaitas

Gran ambiente en la primera noche del Saint Patrick’s Festival Patricia G. Fraga

El sueño de un grupo de hosteleros de llevar su pequeño San Patricio a las calles primero y a un gran festival después es ya una realidad. Pero, como diría el cuento, cuidado con lo que deseas. De tanto que los coruñeses quisieron acercarse a Irlanda se trajeron en el pack el tiempo de la Isla Esmeralda. La lluvia deslució solo en parte la histórica primera jornada del llamado Saint Patrick’s Festival, una iniciativa a tres entre empresarios, vecinos y Ayuntamiento que queda ya como paradigma de colaboración y representación de ese trébol que utilizó el santo en cuestión para evangelizar.

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Le tocó la peor parte a los grupos más propiamente folk, tanto a Maghúa como a Son D’Aquí. Tuvieron que luchar contra los elementos para acabar deleitando a más de 150 estoicos, refugiados unos bajo los paraguas y otros tras los famosos gorros verdes de leprechaun. Ni siquiera los irlandeses U2, con sus megalómanas giras, hubieran recreado mejor una atmósfera tan de su tierra, aguacero incluido.

Son D’Aqui optó por tirar de gaitas cuando el tiempo no estaba precisamente para eso. Fue algo menos de una hora de recital, que fue muy agradecido por el público.

La sorpresa de última hora, Stompy Seven, fue un cambio radical en la programación y el estilo. Compuesto en buena parte por músicos profesionales y miembros de la Garufa Blue Devils Big Band, transportó a los presentes a Nueva Orleans y Chicago, con un jazz de manual que podrían haber firmado muchos de los irlandeses que se embarcaron rumbo a América a comienzos del siglo XX. En las tres bandas hubo guiños al folclore más tradicional irlandés, así como público con camisetas del Celtic de Glasgow o de la selección de rugby.

En realidad, fue solamente un espumoso, histórico y concurrido aperitivo, ya que se trató solamente de la primera de las tres jornadas del recién llegado Saint Patrick’s Festival. La de mañana será la más larga de las tres citas, ya que está programada tanto una sesión vermú como la fiesta nocturna.

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Por la mañana, a las 13.30 horas, Os Viqueiras saldrán al escenario de la plaza de Azcárraga. Ya por la tarde, Os Gaiteiriños (19.30 horas), Donaire (21.00) y As Bestas (22.30) completarán el cartel. La banda de cierre, en esta ocasión, aportará versiones punk al más puro estilo Dropkick Murphys. Para mañana quedarán los Folerpas (13.30 horas), de nuevo en forma de sesión vermú.