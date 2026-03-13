El porqué del éxito de un pub de A Coruña en su 30 aniversario

David Díaz e Iván Guntín, propietarios actuales, junto a Rubem Centeno, quien estuvo 28 años German Barreiros

Bajo la máxima de “si algo funciona, no lo toques”, por O Patachim pasan los años, pasan los clientes, la gerencia de siempre ya no está, pero se quedan el espíritu y la personalidad de un establecimiento que, tres décadas después, sigue siendo diferente y diferencial. Desde esta tarde, y hasta que la licencia lo permita, el pub de la calle Orillamar celebrará sus 30 años de vida, y lo hará con una fiesta en la que, si bien la programación es importante, lo realmente atractivo serán las anécdotas, vivencias y recuerdos de todo este tiempo.

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Para entender el porqué de esa permanencia, El Ideal Gallego ha reunido a las dos propiedades del ‘Pata’ en este tiempo: Rubem Centeno, quien dio forma a la idea en el mismo lugar en que se asentaba la Taberna Bohemia, así como Iván Guntín y David Díaz, que tomaron el relevo en abril de 2025. Lo mejor de todo es que poco o nada se ha notado ese cambio de manos, e incluso a Rubem es posible encontrárselo alguna que otra noche de copas. “O Patachim, para min, é toda unha vida; pasamos dun local de queimadas como a Taberna Bohemia a outro que se convertiría nun referente da noite alternativa ao Orzán, un sitio diferente con cousas distintas e que deu orixe á unha ruta da man da Mardi Gras ou a Repichoca”, explica. Y es eso justo lo que los dos socios actuales vieron como una oportunidad de negocio. “Que fuera el local de siempre era una máxima para las dos partes”, subraya David Díaz.

Momentos

Seguramente, en el código de secretismo de la noche se hayan quedado muchas de las anécdotas que de puertas para adentro guardan las paredes de O Patachim. Rubem Centeno prefiere no quedarse con un momento, mientras que para Guntín y Díaz todavía no ha habido tiempo para demasiadas, más allá de eventos históricos como la visita de la veintena de Dj de Manchester. Eso sí, existe una canción que tanto los actuales dueños, también antiguos clientes, como el responsable histórico eligen como banda sonora de todo este tiempo: ‘Starman’, de David Bowie. Es quizás en eso, en el hilo musical, donde se notan más diferencias. “Tenemos diversidad en ese sentido, porque cada uno que viene a pinchar lo hace con su rollo: tenemos house, funky, electrónica...”, indica Iván. Y eso es algo que alaba su antecesor. “Que hoxe en día existan ‘pinchadas’ é algo pouco habitual”, comenta el también historiador.

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También la situación del ocio nocturno y la forma de salir de antes son tema habitual de conversación, incluso entre los propios clientes. Que es diferente es una evidencia, pero entre las razones la conclusión de los tres empresarios es la mayor oferta lúdica que ofrece la ciudad. “Antes se bajaba todos los viernes y sábados, pero hoy hay quien lo hace cada 15 días, porque hay aviones baratos, kayaks y actividades de todo tipo”, explican los actuales responsables de O Patachim. A partir de las 20.30 horas del sábado, y hasta las 04.30 aproximadamente, habrá tiempo para darle una vuelta a todo, con el célebre Rayco a los platos.