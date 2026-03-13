El mensaje de Marta Ortega al mundo: "Vamos a seguir siendo una empresa joven y llena de frescura"

La memoria anual de Inditex correspondiente al ejercicio de 2025 comparte un mensaje de la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, que expone las líneas maestras que considera que deben continuar vigentes para que la empresa continúe con su crecimiento.

"Vamos a seguir siendo una empresa joven y que llena de frescura cada una de sus acciones, que se atreve y emociona. Que sorprende. Queremos estar a la vanguardia en moda", asegura. También destaca que es importante seguir con el "compromiso" con la "sostenibilidad" y la incorporación de la tecnología que ayude realizar "mejor" el trabajo.

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Otro de los puntos en los que insiste es en la necesidad de atraer, cuidar y hacer crecer "al mejor talento". "Vamos a seguir poniendo a las personas en el centro de todo lo que hacemos, y haciendo que Inditex sea cada día más Inditex", afirma Ortega.

La inestabilidad geopolítica que vive el mundo también está presente en este mensaje. La presidenta de la compañía indica que, "frente a escenarios de gran incertidumbre", el grupo textil ha logrado "un desempeño creciente a lo largo" de 2025.

"El ejercicio 2025 arrancó cargado de incertidumbre y nos ha obligado a mantener un nivel muy alto de autoexigencia. En Inditex sabemos que no hay excusas porque nuestro listón lo marcan nuestros clientes, que sólo esperan de nosotros lo mejor. Nos hemos entregado a esa tarea, la de ofrecer a nuestros clientes el mejor producto y una experiencia única y especial en todos nuestros canales", afirma.

Este mensaje también recoge que Inditex en 2025 conmemoró los 50 años transcurridos desde la apertura de la primera tienda Zara, "medio siglo de una trayectoria" construida sobre "unos valores compartidos": "Esfuerzo, inconformismo y valentía".

"Desde aquel origen ya lejano en el tiempo hemos trabajado siempre poniendo la mirada en el futuro. Por eso hemos celebrado este hito honrando ese pasado pero, sobre todo, planeando y ejecutando nuevas iniciativas, propuestas innovadoras y proyectos cada vez más ambiciosos", destaca Marta Ortega.