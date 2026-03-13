El futuro pendiente del parque del Observatorio: un área infantil, vegetación y un posible mural

Los vecinos ya pasean por el nuevo Parque del Observatorio Germán Barreiros

Los vecinos del Agra do Orzán ganaron esta semana la primera zona verde de un barrio, el más poblado de A Coruña, que se construyó en la década de los 60 sin un parque próximo al que acudir. Para ello esperaron 45 años. Este martes el parque del Observatorio se hizo realidad, aunque, tal y como matizó este viernes la alcaldesa, Inés Rey, su apertura se llevó a cabo para no alargar la espera de los residentes, pero la actuación todavía no está concluida.

Tras el derribo del muro en la calle Canceliñas, cuya primera piedra fue tirada en octubre ante la emoción de los vecinos, el Ayuntamiento llevó a cabo la instalación de bancos y la plantación de abedules, margaritas y flores en general. Durante la presentación del parque, la alcaldesa anunció que próximamente crearán allí un parque infantil, además de continuar la tramitación del convenio para la urbanización del solar de Adoratrices, que ampliará en 3.000 metros cuadrados el espacio verde.

Este viernes, la regidora adelantó que, además del área infantil, se arreglará la acera, se plantarán setos pegados a las fachadas e incluso se estudia un proyecto para que se pinte un mural en el lugar. Todo con el fin de que sea un parque más acogedor. El martes por la tarde, además, "se colocaron las papeleras que todavía no estaban instaladas", dijo Rey.

Tras afirmar que se va a "seguir trabajando" en esta superficie, la alcaldesa recordó "la pelea" que llevó a cabo su Gobierno local en Madrid para lograr el permiso para derribar el muro y dar paso a este nuevo parque. "Ya sé que no es Central Park, pero peleamos mucho para una apertura que los vecinos llevaban 45 años esperando. Es una zona verde abierta donde los vecinos se pueden sentar y respirar. Todo ello en un barrio que se construyó en los años 60 sin planificación de ningún tipo, sin garajes, sin ascensores, con aceras estrechas y sin zonas verdes".