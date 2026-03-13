Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cañita Brava, el abrazo del Fary y una foto con la mujer de Alec Baldwin

Hoy se estrena la sexta entrega de 'Torrente' y el artista coruñés vuelve a aparecer, ahora como ministro de Cultura

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/03/2026 04:20
Cañita Brava, en una cafetería de A Coruña en los días previos al estreno
Cañita Brava, en una cafetería de A Coruña en los días previos al estrenoEntrevista con Cañita Brava
Quintana
Lo que en 1998 comenzó como ‘El brazo tonto de la ley’ va por su sexta entrega, ‘Presidente’. La nueva película de la saga ‘Torrente’, creada por Santiago Segura, llega hoy a las pantallas de cine y, como no podía ser de otra manera, el coruñés Cañita Brava vuelve a formar parte del elenco, como en el resto de entregas, salvo en la segunda, en la que explica que no pudo aparecer “porque tenía gira”. “Salí 20 veces ya”, exagera el artista mientras ríe.

“Van a salir todos los famosos, Santiago (Segura) y yo”, adelanta Cañita a horas del estreno de la nueva cinta de ‘Torrente’, sobre la que tiene clara una cosa: “Va a ser la mejor película del año”. Su papel esta vez cambiará un poco, como ya adelantó hace unos meses. Y es que, además de camarero, hará de ministro de Cultura, “en Moncloa”, remarca.

Santiago Segura

Santiago Segura, sobre 'Torrente, presidente', la película en la que Cañita Brava hace de ministro: "Va a ser una conmoción"

Más información

Cañita rememora que fue en aquella primera aparición, en ‘El brazo tonto de la ley’, en la que se hizo famosa, o viral como se diría hoy en día, su ya icónica frase de: “Me debes 6.000 pesetas de güisqui”. Cañita asegura que la frase vuelve a estar presente, “pero en otro plan”. La que no estará es la frase que intentó colar en la primera, una frase muy del Muro: “Te voy a aplaudir la cara”.

“En esta última, cuando salgo de ministro, todo lo improviso”, comenta ante la mirada atónita de quienes lo están escuchando. Y es en ese momento en el que el actor y cantante recuerda que “el resto” de intérpretes “llevan libreta”, pero él no. Recuerda una anécdota de las primeras películas a este respecto, en la que al acabar su parte, alguien le dijo: “No hay otro como él”.

Santiago Segura y Cañita Brava en Madrid

El dulce regalo navideño de Cañita Brava a Santiago Segura

Más información

Cañita es un fijo en las cintas de ‘Torrente’, salvo esa excepción de la segunda. Aunque la compensó apareciendo en otra película de Segura: ‘Sin rodeos’. Y el artista presume de que gracias a esa aparición “conocí a Maribel Verdú”.

Y es que otra cosa no, pero la lista de famosos con los que ha podido interactuar Cañita Brava es admirable.

En una de sus apariciones en ‘Torrente’ pudo compartir tiempo con El Fary. “Estuve con él, me dio un abrazo fuerte y me llamó ‘maestro’”, presume sin poder esconder la sonrisa.

Y la lista sigue. En ‘Torrente 4: Lethal Crisis’ coincidió, entre otros, con Kiko Rivera. “Me dio la mano y pidió una foto con Cañita, los demás nada”, comenta el artista, que explica que lo que le pidió fue “el favor de quitar una foto con sus hijas”.

Cañita Brava, en el Garufa

A Coruña homenajea a Cañita Brava y a John Lennon con canciones y humor en el Garufa

Más información

En la quinta, ‘Operación Eurovegas’, el listado de nombres se expandió internacionalmente, ya que se incorporaba al elenco nada más y nada menos que Alec Baldwin. Y, según explica el artista coruñés, hubo interacción entre el actor de Hollywood y el de As Xubias. Cañita asegura que Baldwin también le pidió un favor: “Me dijo: ‘quita una foto con mi mujer’”. Y la barrera idiomática no parece que fuese un problema: “Yo le decía ‘thank you’ y él me decía ‘muchas gracias’”, comenta, de nuevo sin poder esconder la sonrisa.

Y entre recuerdo y recuerdo de su paso por el universo cinematográfico de Segura, Cañita no puede esconder su enfado con la situación actual del Deportivo, asegurando que si a él le dejasen hacerse cargo, apostaría “por la cantera, por el Fabril”. Pero rápidamente vuelve al hilo y a los recuerdos de toda la gente que ha ido conociendo en estos casi 30 años desde el inicio de ‘Torrente’, la saga que lo ha hecho más popular si cabe: “Me quiere toda Coruña, porque soy una institución”.

Cañita Brava | “A mí toda Coruña me adora porque soy una institución”

Más información
