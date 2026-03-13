ACEM Coruña refuerza en 2026 su apoyo a personas con esclerosis múltiple gracias a la ‘X Solidaria’
La Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple continuará desarrollando durante 2026 su programa de atención integral para el bienestar psicosocial de personas con esclerosis múltiple y sus familias, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.
El proyecto es posible gracias al cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF, conocidos como la ‘X Solidaria’, gestionados mediante la Federación Galega de Esclerose Múltiple. Esta ayuda permite a la entidad coruñesa mantener en marcha un servicio especializado de acompañamiento y apoyo emocional.
A través de este programa, la asociación ofrecerá atención psicosocial a personas con Esclerosis Múltiple, así como a sus familiares y cuidadores, con el objetivo de ayudarles a comprender mejor la enfermedad, identificar sus necesidades y facilitar su proceso de adaptación. En total, se prevé que unas 70 personas usuarias participen directamente en las actividades impulsadas por la entidad.
Entre las iniciativas previstas destacan talleres y actividades grupales orientadas a reforzar las habilidades sociales, mejorar la comunicación y fomentar el apoyo mutuo entre las personas participantes. Estas acciones también buscan fortalecer los recursos psicológicos de los usuarios, favorecer la aceptación de la enfermedad y promover la creación de redes de apoyo social.
Para llevar a cabo este servicio, ACEM contará con dos profesionales especializadas, una integradora social y una psicóloga, que se encargarán de acompañar y orientar a las personas participantes durante todo el proceso.
Además, gracias a esta subvención, la asociación podrá adquirir nuevo material informático y de oficina, lo que permitirá mejorar la atención y los servicios que presta a las personas con esclerosis múltiple. Esta mejora en los recursos beneficiará a unas 300 personas vinculadas a la entidad.
Desde ACEM recuerdan que estos programas se financian gracias a las personas contribuyentes que marcan la casilla de “Actividades de interés general consideradas de interés social” en la declaración de la renta, una decisión que permite destinar el 0,7% del impuesto a proyectos sociales como este.
Las acciones se desarrollarán principalmente en el área de A Coruña y su entorno, donde la asociación trabaja para ofrecer apoyo, información y acompañamiento a las personas que conviven con la esclerosis múltiple.