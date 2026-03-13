Mi cuenta

A Coruña

ACEM Coruña refuerza en 2026 su apoyo a personas con esclerosis múltiple gracias a la ‘X Solidaria’

Redacción
13/03/2026 12:16
LINEA III
​El proyecto es posible gracias al cofinanciamiento de la Xunta de Galicia
La Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple continuará desarrollando durante 2026 su programa de atención integral para el bienestar psicosocial de personas con esclerosis múltiple y sus familias, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

El proyecto es posible gracias al cofinanciamiento de la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF, conocidos como la ‘X Solidaria’, gestionados mediante la Federación Galega de Esclerose Múltiple. Esta ayuda permite a la entidad coruñesa mantener en marcha un servicio especializado de acompañamiento y apoyo emocional.

A través de este programa, la asociación ofrecerá atención psicosocial a personas con Esclerosis Múltiple, así como a sus familiares y cuidadores, con el objetivo de ayudarles a comprender mejor la enfermedad, identificar sus necesidades y facilitar su proceso de adaptación. En total, se prevé que unas 70 personas usuarias participen directamente en las actividades impulsadas por la entidad.

Entre las iniciativas previstas destacan talleres y actividades grupales orientadas a reforzar las habilidades sociales, mejorar la comunicación y fomentar el apoyo mutuo entre las personas participantes. Estas acciones también buscan fortalecer los recursos psicológicos de los usuarios, favorecer la aceptación de la enfermedad y promover la creación de redes de apoyo social.

Para llevar a cabo este servicio, ACEM contará con dos profesionales especializadas, una integradora social y una psicóloga, que se encargarán de acompañar y orientar a las personas participantes durante todo el proceso.

Además, gracias a esta subvención, la asociación podrá adquirir nuevo material informático y de oficina, lo que permitirá mejorar la atención y los servicios que presta a las personas con esclerosis múltiple. Esta mejora en los recursos beneficiará a unas 300 personas vinculadas a la entidad.

Desde ACEM recuerdan que estos programas se financian gracias a las personas contribuyentes que marcan la casilla de “Actividades de interés general consideradas de interés social” en la declaración de la renta, una decisión que permite destinar el 0,7% del impuesto a proyectos sociales como este.

Las acciones se desarrollarán principalmente en el área de A Coruña y su entorno, donde la asociación trabaja para ofrecer apoyo, información y acompañamiento a las personas que conviven con la esclerosis múltiple.

