A Coruña

Abierta la convocatoria del Premio Literario Fernando Arenas Quintela de Narrativa y Ensayo

Redacción
13/03/2026 11:03
A Coruña vuelve a poner en valor su tradición literaria con la convocatoria de la 26ª edición del Premio Literario Fernando Arenas Quintela de Narrativa y Ensayo, un certamen que busca impulsar la creación literaria y rendir homenaje a la figura del histórico librero coruñés que da nombre al galardón.

El premio está impulsado por la emblemática Librería Arenas, fundada en 1948 y considerada uno de los referentes culturales de la ciudad. A lo largo de su trayectoria, este establecimiento ha mantenido un fuerte compromiso con la promoción del libro, la lectura y el apoyo a nuevos autores.

El certamen, que alcanza ya su vigésimo sexta edición (2025-2026), está dirigido a obras dentro de los géneros de narrativa y ensayo, consolidándose como un espacio de encuentro para escritores y lectores. En anteriores ediciones, el premio ha contado con jurados formados por reconocidas figuras del ámbito literario y cultural.

Entre los galardonados recientes figura el escritor José Manuel Caamaño, ganador de la edición de 2025 con la obra Curiosidades Coruñesas, un trabajo centrado en la historia y las anécdotas de la ciudad.

La organización destaca que este premio busca fomentar la creación literaria, apoyar a nuevos talentos y reforzar el papel del libro como herramienta cultural y social. La iniciativa se complementa con la labor editorial y cultural de Publicaciones Arenas y su vinculación con la red europea de librerías EURO LIBRERÍA.

