De 11,5 millones a 100.000 euros: estas son las retribuciones de la cúpula de Inditex

La multinacional textil Inditex presentó el pasado miércoles los resultados correspondientes al ejercicio de 2025, lo que también permite conocer los datos sobre las retribuciones percibidas por los miembros de su cúpula directiva.

El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2025 recoge que el consejero delegado, Óscar García Maceiras, percibió una remuneración total de 11,54 millones de euros, lo que implicó un incremento del 2,98% respecto al año anterior.

Esta retribución se hizo pública en un contexto de resultados históricos para la multinacional con sede en Arteixo, que superó la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio por primera vez y obtuvo una facturación de 39.864 millones de euros, según los datos comunicados el miércoles por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la presidenta de la compañía, Marta Ortega Pérez, mantuvo su retribución congelada en un millón de euros, mientras que el fundador, Amancio Ortega, repitió con una asignación de 100.000 euros.

Dentro del consejo de administración, destacaron movimientos significativos en las partidas de otros miembros. Las consejeras Flora Pérez Marcote y Belén Romana García registraron los mayores incrementos porcentuales con una subida del 78,57%, situándose en los 100.000 y 300.000 euros respectivamente.

En el lado opuesto, José Arnau Sierra vio reducida su retribución en un 54,21%, hasta los 174.000 euros —cabe tener en cuenta que el que fuese vicepresidente de Inditex desde junio de 2012 y consejero dominical a propuesta del fundador del grupo abandonó el consejo de administración el año pasado tras alcanzar los 68 años de edad—.

Roberto Cibeira, que pasó a formar parte de la cúpula del grupo textil el pasado mes de julio, percibió una remuneración de 164.000 euros. Tanto como Denise Patricia Kingsmill, José Luis Durán Schulz y Rodrigo Echenique Gordillo cobraron un total de 300.000 euros, según los datos publicados por Inditex. En el caso de Pilar López Álvarez, la cantidad fue de 250.000 euros.

En cuanto a la fuerza laboral, la remuneración media de los empleados de Inditex se situó en los 40.000 euros anuales, lo que representa una subida del 5,26%. Este aumento en los salarios de la plantilla, superior en términos porcentuales al del propio consejero delegado, refleja la estrategia de la compañía por trasladar parte de los beneficios operativos a la base trabajadora en un escenario de crecimiento sostenido.

La retribución de los consejeros está íntegramente compuesta por componentes fijos. Hay una excepción, que es el consejero delegado, cuya la retribución total se compone, además, de un elemento fijo, un elemento de retribución variable a corto plazo o anual y un elemento de retribución variable a largo plazo o plurianual, en efectivo y en acciones, según recoge el informe de retribuciones.