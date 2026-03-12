Mi cuenta

A Coruña

Zahara, nuevo nombre confirmado en el Atlantic Pride

Redacción
12/03/2026 17:30
Concierto de Zahara en María Pita. FOTOS Carlota Blanco (10)
Concierto de Zahara en María Pita
El Atlantic Pride de A Coruña continúa a sumar artistas de referencia para revolucionar la escena musical y cultural LGTBIQ+ con la confirmación de cinco nuevas propuestas. Desde la sensibilidad íntima e innovadora de Alba Reche, que combina honestidad y evolución sonora, hasta la energía potente y visceral de Julieta, una de las voces más influyentes del nuevo pop catalán, pasando por la fuerza en directo de Ricky Merino y el estilo provocador y festivo de Kika Lorace, que transforma cada actuación en una fiesta de humor y diversidad, el Atlantic Pride llenará de energía electrizante sus escenarios. 

Como guinda del pastel, el festival presentará 'Zaharave', el espectáculo electrónico de Zahara, que conjuga el poder del techno con una escenografía impactante, creando una experiencia única y reivindicativa. 

Con esta nueva combinación de talento, identidad y energía, el Atlantic Pride coruñés se consolida en su séptima edición como un evento imprescindible para celebrar la diversidad a través de la música. La cita: del 5 a 12 de julio  en la ciudad de A Coruña. 

Junto a estas nuevas confirmaciones, el talento gallego emergente estará también presente en los escenarios del Atlantic Pride este verano, gracias a la ‘buena vibra’ de bandas y artistas gallegas como arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s. Power pop, pop-punk, pop urbano, World Music, electrónica, músicas de baile y sonidos de cuajo llenarán el escenario de su mano. 

No faltarán a la cita formatos híbridos, performance, danza e impactantes proyecciones audiovisuales. Junto a ellas, el ‘Orgullo del Norte’ contará, también, en su séptima edición, con nombres de huella nacional e internacional como Miriam Rodríguez, Whigfield y Choriza May. Y otros que pronto se anunciarán. Desde manera, en el programa del festival tendrán cabida grandes figuras pop de hoy y de siempre, coloridas actuaciones de drags, saltadas de dj’s de referencia de la escena gallega y estatal y la celebración de un Certamen Literario de Literatura LGTBIQ+.

