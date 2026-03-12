Young Talent: cuando llega el momento de dar el siguiente paso profesional

Young Talent 2025 EC

Young Talent regresa los próximos 25 y 26 de marzo. La octava edición de la feria reunirá talento y organizaciones en busca de nuevas oportunidades laborales.

La feria de empleo se constituye como el momento de avanzar profesionalmente para personas y empresas, situando el momento en el que la carrera profesional marca un antes y un después. El primer empleo, un cambio de sector, una oportunidad inesperada o, simplemente, la decisión de buscar algo diferente, se encuentran en el evento.

La feria basa su eficiencia en la consideración de que el mercado laboral actual ya no es lineal. Cada vez más personas exploran nuevas oportunidades, desarrollan nuevas habilidades y buscan entornos donde conectar con organizaciones que valoren su talento.

Por eso los espacios de encuentro entre talento y mundo profesional adquieren cada vez más importancia.

Ocho ediciones conectando talento y oportunidades

En Galicia, uno de esos espacios es Young Talent, una feria de empleo que este año celebra su octava edición.

A lo largo de los últimos años, el evento se ha consolidado como un punto de encuentro entre talento y organizaciones que buscan incorporar nuevos perfiles.

En su última edición, más de 400 personas participaron en el evento, generando encuentros profesionales, entrevistas y nuevas oportunidades laborales.

Ese crecimiento es precisamente uno de los motivos por los que este año Young Talent cambia de ubicación y se celebrará en Cesuga, en A Coruña.

El nuevo espacio permitirá acoger a más empresas y a más personas interesadas en impulsar su desarrollo profesional, ampliando así el alcance del evento, que tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo.

Un espacio para diferentes momentos profesionales

Aunque su nombre es Young Talent, el evento está pensado para personas en diferentes etapas de su carrera. Desde quienes buscan su primera oportunidad, hasta profesionales que quieren reinventarse o explorar nuevos retos laborales.

Durante la jornada principal, los asistentes podrán conocer organizaciones, descubrir oportunidades profesionales y participar en diferentes actividades diseñadas para facilitar el contacto directo entre talento y mundo empresarial.

El Reto 30”: tu talento en 30 segundos

Entre las dinámicas previstas destaca El Reto 30”, una experiencia en la que los participantes tendrán 30 segundos para presentar su talento frente a profesionales que están escuchando.

Las presentaciones que generen interés podrán continuar después en entrevistas 'one-to-one', encuentros profesionales personalizados donde talento y organizaciones pueden conversar con más tiempo y explorar posibles oportunidades laborales.

Porque a veces una oportunidad empieza con una conversación y otras, en un encuentro profesional o simplemente cuando talento y organizaciones coinciden en el mismo lugar.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y registrarse en la web oficial del evento.