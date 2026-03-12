Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Viagra, puros y tabaco: lo que le incautó la Guardia Civil a un pasajero en Alvedro

Ep
12/03/2026 11:53
Viagra, puros y tabaco requisados por la Guardia Civil en Alvedro
Viagra, puros y tabaco requisados por la Guardia Civil en Alvedro
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Guardia Civil ha intervenido un total de 80 comprimidos de viagra, 198 puros habanos y 22 cartones de tabaco (4.400 cigarrillos) a un pasajero en el aeropuerto coruñés de Alvedro llegado desde Madrid en un vuelo procedente de Cuba.

En un comunicado, la Guardia Civil informa de que a este hombre, de 41 años, se le aprehendió tabaco y medicamentos al carecer el portador de la documentación sanitaria y aduanera preceptiva para su importación.

El pasado 10 de marzo, efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras del aeropuerto realizaron un control aleatorio sobre los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid con origen en Cuba. Los agentes observaron a un varón que, tras recoger su equipaje, se disponía a abandonar las instalaciones por el circuito verde (nada que declarar).

Aduanas realizó más de 2.400 intervenciones de control en la terminal de Alvedro en 2018

Más información

Tras ser consultado por los agentes sobre si portaba mercancía sujeta a declaración, el pasajero manifestó transportar únicamente dos mazos de puros. Ante los indicios detectados, se halló en el interior de las maletas una cantidad de género que superaba ampliamente los límites legales permitidos para el uso personal.

Por estos hechos, se procedió a la confección de las correspondientes actas por infracción administrativa de contrabando de labores de tabaco y de diferido de productos farmacéuticos. Además, los efectos intervenidos han quedado a disposición de la dependencia de Aduanas de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Pontón celebra la victoria gallega contra los Franco, aunque lamenta la indemnización
EFE
Pazo de MeirásSada.- El pazo de Meirás abre sus jardines al público general, con mñas de 300 solicitudesAlgunos de los primeros visitantes del inmueble, ayer

Rueda celebra que haya una sentencia "clara" sobre Meirás e insta a actuar en consecuencia
EFE
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Detenido por apuñalar a un hombre al que halló con su pareja
Abel Peña
Acto institucional en el pazo de Meirás. FOTOS Germán Barreiros (1)

El ministro de Memoria Democrática dice que entregar el Pazo de Meirás será "devolver a lo público lo que público era"
EFE