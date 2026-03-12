Un foro aborda en A Coruña errores cometidos por empresas y cómo lograron dejarlos atrás

Foro Errores x Aprendizaxes Patricia G. Fraga

A Coruña celebró ayer jueves el evento Errores x Aprendizaxes, un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del comercio electrónico y poner en valor los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

El encuentro reunió a directivos y responsables de marcas de referencia presentes en A Coruña y su comarca que explicaron, en primera persona, cómo transformaron errores en oportunidades de mejora e innovación.

Este evento fue organizado por la Diputación de A Coruña, con la coordinación del Clúster del Ecommerce Gallego. Las empresas participantes fueron Par & Escala, Yo pongo el hielo, Rígido, Alda Hotels, Heimat Atlántica, Joyerías Calvo y Cultura Urbana.

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, señaló esta iniciativa es “unha llamada honesta” a dejar la fachada en las redes y compartir capturas de pantalla feas, porque “detrás de cada negocio sostible” hay alguien que lo pasó “moi mal” y no tiró la toalla. “É unha oportunidade para socializar os éxitos e partillar as receitas que o fixeron posíbel, a sabendas de que o que funcionou unha vez pode que non volva a funcionar xamais”, afirmó.

Xosé Luís Reza, presidente del Clúster del Ecommerce Gallego, definió el encuentro como “una ocasión” para que los profesionales hablen de “errores”, “aprendizajes” y decisiones que hacen crecer un negocio. 