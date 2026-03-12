Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un foro aborda en A Coruña errores cometidos por empresas y cómo lograron dejarlos atrás

Participaron Par & Escala, Yo pongo el hielo, Rígido, Alda Hotels, Heimat Atlántica, Joyerías Calvo y Cultura Urbana

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/03/2026 14:37
Foro Errores x Aprendizaxes
Foro Errores x Aprendizaxes
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A Coruña celebró ayer jueves el evento Errores x Aprendizaxes, un encuentro profesional que nace con una propuesta clara: hablar sin filtros de los errores cometidos en el ámbito del comercio electrónico y poner en valor los aprendizajes que impulsan el crecimiento empresarial.

El encuentro reunió a directivos y responsables de marcas de referencia presentes en A Coruña y su comarca que explicaron, en primera persona, cómo transformaron errores en oportunidades de mejora e innovación.

Acto para exponer las líneas básicas del proyecto del Cetim

El Cetim espera tener listo el nuevo centro de investigación de Arteixo en dos años

Más información

Este evento fue organizado por la Diputación de A Coruña, con la coordinación del Clúster del Ecommerce Gallego. Las empresas participantes fueron Par & Escala, Yo pongo el hielo, Rígido, Alda Hotels, Heimat Atlántica, Joyerías Calvo y Cultura Urbana.

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, señaló esta iniciativa es “unha llamada honesta” a dejar la fachada en las redes y compartir capturas de pantalla feas, porque “detrás de cada negocio sostible” hay alguien que lo pasó “moi mal” y no tiró la toalla. “É unha oportunidade para socializar os éxitos e partillar as receitas que o fixeron posíbel, a sabendas de que o que funcionou unha vez pode que non volva a funcionar xamais”, afirmó.

Xosé Luís Reza, presidente del Clúster del Ecommerce Gallego, definió el encuentro como “una ocasión” para que los profesionales hablen de “errores”, “aprendizajes” y decisiones que hacen crecer un negocio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez