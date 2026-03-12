Mi cuenta

A Coruña

Sylvain Chomet, “el reto” del diálogo en animación y un gag para ‘Los Simpson’

El cineasta francés, nominado al Oscar, se encuentra en A Coruña como padrino del festival Imaxinaria

Óscar Ulla
Óscar Ulla
12/03/2026 20:01
El cineasta francés Sylvain Chomet
El cineasta francés Sylvain Chomet
Cedida
El cineasta francés Sylvain Chomet, nominado en múltiples ocasiones al Oscar, ha apadrinado esta nueva edición del festival Imaxinaria. Y como él mismo reconoce, no es algo habitual porque “no hago muchos festivales de animación”.

Chomet destaca que aunque le “encanta” estar en citas como esta, suelen restar tiempo para “hacer tus propias películas”, que en el mundo de la animación es un ciclo que puede durar muchos años. “Por eso he decidido no ir a muchos festivales”.

Tampoco había venido nunca a A Coruña. “Estoy muy interesado”, asegura, antes de añadir: “He estado en otros lugares de España y sé que esta ciudad es muy diferente al resto. A mí me gustan los sitios poco calurosos”, reconoce entre risas.

Esta semana se proyectan dos de sus cintas. Esta tarde es el turno de ‘Les triplettes de Belleville’, mientras que el sábado se estrenará ‘Marcel et monsieur Pagnol’, un homenaje al novelista y dramaturgo francés Marcel Pagnol. “Me contactó su nieto, porque quería hacer un biopic de su abuelo y a mí me encanta este escritor”, explica Chomet. “Fue un reto”, ya que se trata de su primera película de animación “con diálogos, en sus obras había conversaciones por todos lados”, comenta con una sonrisa.

Chomet firmó hace más de una década uno de los gag del sofá con el que comienzan los capítulos de ‘Los Simpson’. “Fue muy gracioso, porque Matt Groening puso una caricatura de una de una de mis películas, después me contactó para hacer el gag del sofá, fue una maravilla”, explica el cineasta francés, que asegura que ya trabaja en su próxima película.

