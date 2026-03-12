Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

San Andrés protege con vallas sus parterres frente a los pisotones

La vía se inauguró en diciembre de 2024 con un aspecto mucho m´sa humanizado

12/03/2026 13:04
El Ayuntamiento de A Coruña está instalando unas artísticas vallas de metal para proteger los parterres de los pisotones de los viandantes. La emblemática vía se abrió al público en diciembre de 2024, con un aspecto más cómodo para los peatones. Esto incluye bancos, parterres, y moreras. 

Sin embargo, al encontrarse a ras de suelo, los peatones muchas veces pisotean estas pequeñas zonas verdes, impidiendo que la vegetación crezca. Esto ha obligado al Ayuntamiento ha instalar estas protecciones, que en principio van en contra de la idea predominante de garantizar la accesibilidad y eliminar obstáculos.  

No solo se trata de personas. También los coches invaden a veces estas jardineras, dado que las obras de humanización eliminaron el estacionamiento. 

