El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Resonac anuncia el próximo inicio de las obras de la factoría de componentes para baterías de coches eléctricos

Esta actuación supondrá una inversión cercana a los 5,5 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/03/2026 11:32
Antiguas instalaciones de Alcoa en A Grela
Antiguas instalaciones de Alcoa en A Grela
Resonac
Resonac Graphite Business Unit informa de que avanza en su plan industrial para producir a gran escala grafito sostenible para ánodos de baterías de vehículos con el desmantelamiento de unas antiguas instalaciones de Alcoa. Los trabajos darán inicio en el presente cuatrimestre tras obtener la licencia municipal. 

Estas obras, cuya preparación ya ha comenzado con las actuaciones previas, se prolongarán durante tres años y supondrán una inversión cercana a los 5,5 millones de euros

Resonac se vuelca con la igualdad entre hombres y mujeres con mesas redondas y visitas guiadas en A Coruña

Más información

Resonac explica que ha comenzado una fase clave para "revalorizar", tal y como lo denomina, este espacio de 250.000 metros cuadrados, dotarlo de nuevas posibilidades de uso y garantizar "su integración futura en el entorno urbano e industrial de A Coruña".

Debido a su complejidad, el proyecto de desmantelamiento, que incluye la demolición de la mayor parte de las construcciones que formaban parte del antiguo complejo industrial se desarrollará por fases, según detalla la compañía.

El director Resonac Graphite Spain, Pablo Rifón, resaltó la importancia que este nuevo paso implica para el plan industrial de la compañía y para la comunidad autónoma. “Cuando adquirimos estos terrenos asumimos dos compromisos con la ciudad de A Coruña y con Galicia: regenerar y acondicionar el espacio, y darle un nuevo uso que genere un impacto positivo para la región, y este es un avance fundamental para lograrlo".

Resonac Graphite Business Unit es una empresa especializada en la producción y suministro de electrodos de grafito, un componente imprescindible para la fabricación de acero mediante hornos de arco eléctrico (EAF), lo que lo convierte en un actor clave de la mayor cadena de reciclaje del mundo.

