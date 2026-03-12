Pontón agradece su trabajo a Jorquera: "Una de las mejores cabezas políticas de Galicia"

Mercedes Queixas, Ana Pontón y Francisco Jorquera

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha definido este jueves a Francisco Jorquera, tras su anuncio de que no repetirá como candidato a la Alcaldía de A Coruña, como "una de las mejores cabezas políticas de Galicia", por lo que ha agradecido su actividad.

El portavoz municipal del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, anunció ayer que no repetirá como candidato a la Alcaldía en 2027 y que su cargo queda a disposición del partido.

En un acto en A Coruña, Pontón ha recordado que fue quien le "tendió la mano cuando era militante de Galiza Nova" y desde entonces sabe que es "una de esas personas en las que sabes que puedes confiar".

Ha destacado su "talante y talento", además de su capacidad de "diálogo, escucha y estar siempre trabajando por el bien común".

"Una cosa es que deje un cargo público y otra que deje la política. Va a seguir siempre ahí", ha dicho.

Sobre el futuro, ha asegurado que "ve al BNG en plena forma y en A Coruña mucho más" y está "muy orgullosa de que el candidato o candidata la van a elegir los militantes de A Coruña".

Ve Pontón un "gran banquillo" en la ciudad con gente "muy preparada y capacitada" para liderar el partido en las locales de 2027.