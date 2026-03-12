Mi cuenta

A Coruña

Pontón agradece su trabajo a Jorquera: "Una de las mejores cabezas políticas de Galicia"

Efe
12/03/2026 12:37
Ana Pontón, entre Mercedes Queixas y Francisco Jorquera, en el inicio de campaña en A Coruña @EFE Cabalar
Mercedes Queixas, Ana Pontón y Francisco Jorquera
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha definido este jueves a Francisco Jorquera, tras su anuncio de que no repetirá como candidato a la Alcaldía de A Coruña, como "una de las mejores cabezas políticas de Galicia", por lo que ha agradecido su actividad.

El portavoz municipal del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, anunció ayer que no repetirá como candidato a la Alcaldía en 2027 y que su cargo queda a disposición del partido.

En un acto en A Coruña, Pontón ha recordado que fue quien le "tendió la mano cuando era militante de Galiza Nova" y desde entonces sabe que es "una de esas personas en las que sabes que puedes confiar".

Francisco Jorquera, acompañado de sus compañeros, anuncia su retirada de la vida política al terminar la legislatura

Francisco Jorquera renuncia a ser el candidato del BNG en las próximas municipales de A Coruña

Ha destacado su "talante y talento", además de su capacidad de "diálogo, escucha y estar siempre trabajando por el bien común".

"Una cosa es que deje un cargo público y otra que deje la política. Va a seguir siempre ahí", ha dicho.

Sobre el futuro, ha asegurado que "ve al BNG en plena forma y en A Coruña mucho más" y está "muy orgullosa de que el candidato o candidata la van a elegir los militantes de A Coruña".

Ve Pontón un "gran banquillo" en la ciudad con gente "muy preparada y capacitada" para liderar el partido en las locales de 2027. 

